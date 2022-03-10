Астронавт НАСА вернул российскую медаль за космический полет

Бывший астронавт НАСА Скотт Келли был против российского вторжения, о чем писал в Твиттере на русском языке: “Дети гибнут. Дети ранены. Дети глубоко травмированы насилием вокруг них. А теперь ещё и полмиллиона детей-беженцев.

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин даже заблокировал Келли в своем Твиттере.

Скотт Келли получил российскую медаль за годовую миссию на борту орбитальной лаборатории с российским космонавтом Михаилом Корниенко с марта 2015 по март 2016 года.

Он написал в своем Твиттере 8 марта: “Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль “За заслуги в освоении космоса», которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи!”