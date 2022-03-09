Компания из Пало-Альто сообщила о гибели своей сотрудницы в Украине

Татьяна Перебейнис и двое ее детей, которые пытались эвакуироваться из пригорода Ирпеня, на окраине Киева, были убиты вместе с еще одним мирным жителем.

Компания Se Ranking из Пало-Альто сообщила в Facebook, что она была их главным бухгалтером и жила там.

“С прискорбием сообщаем, что вчера наша дорогая коллега и друг Татьяна Перебейнис (Tatiana Perebeinis), главный бухгалтер SE Ranking, была убита вместе со своими двумя детьми российской минометной артиллерией.Семья пыталась эвакуироваться из Ирпеня — небольшого городка под Киевом, оставшегося без водоснабжения, электричества и отопления.

Нет слов, чтобы описать наше горе или облегчить нашу боль. Но для нас очень важно, чтобы Таня и ее дети Алиса и Никита не остались просто статистикой. Ее семья стала жертвой неспровоцированного обстрела мирных жителей, что по любому закону является преступлением против человечности”, – говорится в посте SE Ranking на Фейсбуке.

“Российская армия — преступники, и их нужно остановить. Наши сердца разбиты. Мы молимся за всех украинцев, которые борются за свое право на существование”, – написано в сообщении компании.