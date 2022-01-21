Федералы расследуют масштабные коррупционные схемы украинских олигархов

6 миллионов долларов, вырученных от продажи недвижимости в Далласе, могут быть конфискованы американскими властями, передает Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты Америки подали гражданский иск в федеральный суд Южного округа Флориды о конфискации 6 миллионов долларов, вырученных от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, приобретенной ранее за счет доходов от хищений и мошенничества в украинском «ПриватБанке». Иск был подан на основании федерального законодательства об отмывании денег.

Это уже четвертый подобный иск, поданный в связи с предполагаемой преступной деятельностью в «ПриватБанке». В августе 2020 года власти США подали два иска в тот же суд, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе, штат Техас, и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на деньги, незаконно полученные владельцами «ПриватБанка» в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года был подан третий иск касательно недвижимости в Кливленде, штат Огайо.

Во всех четырех заявлениях истец утверждает, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели «ПриватБанком», одним из крупнейших украинских банков, незаконно присвоили и вывели из финансового учреждения миллиарды долларов. Они предположительно получали ложные кредиты с 2008 по 2016 год, когда преступная схема была раскрыта, а сам банк был национализирован Национальным банком Украины. Считается, что выведенные средства были отмыты через множество банковских счетов подставных компаний, в первую очередь через кипрский филиал «ПриватБанка», а затем переведены в США.

Истец полагает, что партнеры Коломойского и Боголюбова, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, находившиеся в Майами, создали сеть юридических лиц под разными вариациями названия «Оптима», для дальнейшего отмывания присвоенных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия на сотни миллионов долларов по всей стране, в том числе бизнес-центры по адресу 8787 North Stemmons Freeway и бывший офис CompuCom – оба в Далласе, 55 Public Square в Кливленде, а также здание PNC Plaza в Луисвилле.

В сегодняшнем иске утверждается, что несколько организаций, входивших в преступную группировку, в том числе Optima Ventures LLC, Optima 7171 LLC и Optima Stemmons LLC, использовали прибыль, которую приносило здание CompuCom, первоначально приобретенное за счет похищенных из «ПриватБанка» средств на покупку и ремонт новых объектов. В 2019 году здание на Stemmons Freeway было продано, а более 6 миллионов долларов основной суммы и проценты должны были поступить в специально созданное 87STE LLC, принадлежащее все той же Optima Ventures. Вексель и доверительный договор от этой сделки должны быть аннулированы, как заявили помощник генерального прокурора Кеннет Полайт из уголовного отдела Министерства юстиции и уполномоченный агент ФБР в Кливленде Эрик Смит.

Отделение ФБР в Кливленде, Огайо, расследует данное дело при поддержке Отдела по борьбе с международной коррупцией ФБР и уголовного розыска Налогового управления США (IRS). Еще в 2015 году ФБР создало подразделения по борьбе с коррупцией по всей стране для борьбы с внутренней и международной коррупцией.