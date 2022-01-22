CNN: на следующей неделе США могут начать эвакуацию сотрудников посольства в Киеве

Из-за угрозы российского вторжения в Украину на следующей неделе США могут приступить к эвакуации части сотрудников посольства в Киеве, сообщает американский телеканал CNN.

Посольство США в Украине пока не комментирует эту информацию.

По данным источников телеканала, посольство уже обратилось в Госдепартамент с просьбой разрешить выезд из Киева семьям дипломатов и второстепенному персоналу. Возможную эвакуацию части дипмиссии в Киеве на этой неделе обсудил государственный секретарь Энтони Блинкен с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Украину.

Ранее The New York Times сообщала, что Россия в начале года вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО “гарантий безопасности”, в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.

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