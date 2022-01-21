В Сенате подготовили законопроект о поставках оружия в Украину по ленд-лизу

Законопроект призван ускорить доставку военной техники для защиты гражданского населения Украины, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Сенатор-демократ Джин Шахин представила законопроект, который позволит осуществлять поставки оружия в Украину по договорам ленд-лиза.

По словам сенатора, законопроект предоставит президенту расширенные полномочия для более оперативного заключения договоров ленд-лиза непосредственно с Украиной и ускорения доставки военной техники, необходимой для защиты гражданского населения от российского вторжения.

«Этот законопроект гарантирует, что бюрократические препятствия не помешают администрации действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, необходимые для защиты гражданского населения, если Путин решит совершить вторжение, – говорится в заявлении Шахин. – Кремль дорого заплатит за эскалацию этого кризиса, а США подкрепят делом свои обещания помочь Украине защититься».

В законопроекте также прописано, что любая исходящая из России кибератака на украинскую инфраструктуру будет приравниваться к вооруженной атаке со стороны России.

Соавторами законопроекта выступили сенаторы Джон Корнин, Бен Кардин и Роджер Уикер.