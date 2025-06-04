Винницкий городской суд 4 июня заочно приговорил украинского блогера Анатолия Шария к 15 годам лишения свободы “на основании доказательной базы”, собранной Службой безопасности Украины.

СБУ установила, что с начала полномасштабного вторжения Шарий “активно участвовал в информационных операциях ФСБ против Украины”.

“Он помогал оккупантам снимать постановочные допросы украинских пленных, подсказывал, какие вопросы задавать, и в каком формате проводить съёмку. Затем он лично монтировал видеоматериалы, вырезая сцены, которые могли навредить репутации РФ, в том числе с признаками пыток”, – заявил представитель СБУ.

Следствие установило, что связь между Шарием и российскими спецслужбами осуществлялась через Антона Шевцова — бывшего начальника управления Нацполиции в Винницкой области, подозреваемого в госизмене и скрывающегося в Севастополе.

“Шарий получал от Шевцова видео допросов военных ВСУ, после чего публиковал их на своих информационных платформах. Оба признаны виновными в государственной измене, совершённой группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины)”, – говорится в Телеграм-канале СБУ.

Кроме того, суд постановил провести специальную конфискацию в пользу Украины — изъяты доменное имя и YouTube-канал Шария.

Оба фигуранта продолжают скрываться от украинского правосудия, однако СБУ заявляет о продолжении работы по их привлечению к ответственности.