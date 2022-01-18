13 человек арестованы за крупнейшее в истории мошенничество со страхованием.

Два обвинительных акта обвиняют ответчиков, среди которых есть офицер полиции Нью-Йорка, врач, адвокат, в связи с мошеннической схемой с автострахованием без вины (no-fault insurance) на сумму 100 миллионов долларов. Это мошенничество называют одним из крупнейших в истории случаев мошенничества с автомобильным страхованием, сообщает Департамент юстиции.

По словам прокурора Дэмиана Уильямса, “13 обвиняемых, которым предъявлены обвинения якобы коллективно совершили одно из крупнейших страховых мошенничеств в истории. При реализации своей масштабной схемы, среди прочего, они якобы подкупили 911 операторов, сотрудников больниц и других лиц для получения конфиденциальной информации о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Располагая этой информацией, они затем подвергали жертв опасности, подвергая их ненужным и часто болезненным медицинским процедурам, чтобы мошенническим образом завышать счета страховых компаний.”

Расследование велось с 2017 года прокуратурой США Южного округа Нью-Йорка, ФБР и окружной прокуратурой округа Вестчестер в отношении нескольких преступных организаций, причастных к схеме мошенничества и взяточничества в сфере здравоохранения с целью заработать миллионы долларов в виде незаконной прибыли, в которой использовались законы штата Нью-Йорк и Нью-Джерси. Согласно этом законам, автомобильная страховая компания водителя автоматически оплачивала требования по автострахованию для определенных типов ДТП, при условии, что требование является законным и не превышает определенного денежного порога.

Среди обвиняемых указаны Александр Гулькаров, а/к/а «Маленький Алекс» и его сообщники – Роман Израилов, а/к/а «Роман Мататов», Петр Хаймов, а/к/а « Питер Хаим», Энтони Дипьетро, которые не были медиками; врачи Роландо Чумасейро, Марсело Кирога, которые прописывали ненужные и чрезмерные медицинские процедуры и выставляли завышенные счета страховым компаниям.

В обвинительном заключении Гулкарова также есть обвинения против адвоката Роберта Висницки, партнера-основателя двух нью-йоркских юридических фирм. Как утверждалось, Висницки отмыл сотни тысяч долларов незаконных доходов для лидеров Заговора Гулкарова и скрыл эти переводы, сфабриковав соглашения о гонораре, солгав правоохранительным органам и дав ложные показания перед федеральным большим жюри.

Также обвинение выдвинуто против полицейского Альберта Аронова, который, как утверждается, в рамках этой схемы заходил в компьютеры полиции Нью-Йорка в нерабочее время и искал конфиденциальные отчеты о ДТП; он фотографировал отчеты и передал фотографии лидерам заговора Гулькарова с помощью приложения для обмена зашифрованными сообщениями. Позже на допросе федеральных агентов Аронов солгал о своей причастности к доступу и распространению конфиденциальных отчетов о ДТП.

В общей сложности сообщники Гулкарова выставили страховым компаниям счет на более чем 30 миллионов долларов за мошенническое лечение.

Также есть другой лидер и его сообщники – Брэдли Пьер и 5 соучастников, которые контролировали пять корпораций, предоставляющих медицинские услуги, включая медицинские клиники и центр магнитно-резонансной томографии; они обманывали автомобильные страховые компании, выставляя счета страховым компаниям за ненужное, вредное и чрезмерное лечение, фальсифицируя клинические травмы в отчетах и ​говоря ложь под присягой представителям страховой компании. В общей сложности сообщники Пьера выставили страховым компаниям счет на более чем 70 миллионов долларов за мошенническое лечение.

В случае признания вины обвиняемым могут грозить максимальные сроки от 5 до 42 лет: лидерам Александру Гулькарову и Брэдли Пьеру – до 42 лет, их сообщникам – от 30 до 37 лет, адвокату Висницки – до 25 лет, полицейскому Аронову – до 5 лет, врачам – до 10 лет.