По данным Бюро переписи населения США, более 50% одиноких людей в возрасте от 18 до 44 лет имеют симптомы тревоги и депрессии.

Специалисты в области психического здоровья согласны с тем, что это увеличение скорее всего связано с пандемией; по их словам, за последние два года все больше новых пациентов обращаются за помощью.

За последние 2 года соблюдение карантина, социальной дистанции, ограничение на сбор большими группами, страх заразиться приводят к психологическому истощению. Повседневная жизнь многим людей полностью изменилась.

Самое простое, что можно сделать, как рекомендуют специалисты – это регулярно отдыхать, высыпаться, заниматься спортом и следить за питанием, оно должно быть полноценным и здоровым.