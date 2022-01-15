Из-за профицита бюджета калифорнийцы могут получить дополнительные выплаты. Об этом сообщается в предложенном законопроекте губернатора штата.

Штат должен вернуть налогоплательщикам около $2,6 млрд. из-за большого профицита бюджета в размере 45,7 млрд долларов.

На данный момент еще нет решения, в каком виде калифорнийские налогоплательщики получат выплаты – в виде чеков, в виде прямого депозита или как-то иначе. Этот вопрос в процессе разработки.

Ранее профицит бюджета Калифорнии предлагали потратить на здравоохранение и борьбу с преступностью.