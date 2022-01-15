Александрия Окасио-Кортес заболела COVID-19, несмотря на вакцинацию

У лидера прогрессивных демократов в Палате представителей наблюдаются симптомы заболевания, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Член Палаты представителей от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес заразилась коронавирусом, что подтвердил положительный тест на COVID-19.

В офисе законодателя сообщили, что у нее «есть симптомы» заболевания и что она «восстанавливается дома».

В офисе отметили, что демократ Окасио-Кортес осенью получила бустерную дозу вакцины, и добавили, что она «призывает всех пройти ревакцинацию» и следовать указаниям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Многие члены Конгресса сообщили об инфицировании, произошедшем несмотря на вакцинацию и ревакцинацию.

Окасио-Кортес является лидером прогрессивных демократов в Палате представителей.