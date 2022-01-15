Правозащитники призывают Конгресс расследовать роль христианского национализма в нападении на Капитолий

Secular Coalition for America, ведущая национальная правозащитная организация, представляющая атеистов, гуманистов, агностиков и других нетеистов, призывает требовать у Конгресса, чтобы он “расследовал роль христианского национализма в нападении на Капитолий 6 января”.

Как указано в их обращении, “растущая угроза христианского национализма была продемонстрирована миру во время нападения на Капитолий 6 января. Знаки, флаги, кресты, молитвы и интервью с заключенными — все это ясно показывает, что мотивировало многих бунтовщиков. Когда идеология позволяет людям верить, что это их право и даже их обязанность сорвать мирную передачу власти следующему президенту, эта идеология опасна.

Вы можете присоединиться к нам и призвать специальный комитет палаты представителей по теракту 6 января расследовать влияние христианского национализма, отправив своим представителям прилагаемое предупреждение о действиях. Оно просит, чтобы Комитет провел слушание конкретно о роли христианского национализма 6 января и опубликовал свои выводы в итоговом отчете”.

Все желающие могут отправить свое обращение в Конгресс, пройдя по ссылке.