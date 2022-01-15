СМИ: ЦРУ проводит секретную программу подготовки украинских спецподразделений

По данным Yahoo! News, запущенная в 2015 году программа базируется на объекте на юге США, передает Служба новостей «Голоса Америки».

ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки элитных украинских спецподразделений и другого разведывательного персонала в США, сообщает информационный ресурс Yahoo! News.

Как сообщает ресурс со ссылкой на пять неназванных бывших сотрудников разведслужб и органов национальной безопасности, знакомых с этой инициативой, программа, начатая в 2015 году, базируется на объекте на юге США, название которого не разглашается.

В материале говорится, что обученные ЦРУ силы вскоре могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины, где наблюдается сосредоточение российских войск, которое, как многие опасаются, является подготовкой к вторжению.

Секретная программа под руководством военизированных формирований, работающих в Управлении наземных операций ЦРУ, была создана администрацией Барака Обамы после вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году.

Программа была расширена при администрации Дональда Трампа, а администрация Джо Байдена расширила ее еще больше, сообщает Yahoo! News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки.

Согласно отчету, к 2015 году в рамках этих расширенных усилий по противодействию России военизированные формирования Управления наземных операций ЦРУ также начали посещать прифронтовые районы на востоке Украины, чтобы консультировать коллег на местах.

Многонедельная программа ЦРУ в США включает обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, различным тактикам, разведывательным методикам и другим навыкам, сообщает Yahoo! News.

Представители властей США отрицают, что учебная программа ЦРУ когда-либо была ориентирована на наступательные операции.

Однако один из собеседников новостного ресурса, ранее работавший в ЦРУ, заявил, что «Соединенные Штаты готовят повстанческое движение», а программа призвана научить украинцев «убивать россиян».

Разведывательная служба категорически отвергает это заявление.

«Предположения о том, что мы готовим вооруженное повстанческое движение в Украине, просто ложны», – заявила представитель ЦРУ Тэмми Торп.