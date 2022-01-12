Агенства безопасности выпустили рекомендаций по кибербезопасности со стороны России

CISA, FBI и CSA выпустили бюллетень по кибербезопасности о российских киберугрозах критически важной инфраструктуре США.

11 января Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA), Федеральное бюро расследований (FBI) и Агентство национальной безопасности (National Security Agency, NSA) выпустили совместный бюллетень по кибербезопасности – Cybersecurity Advisory (CSA), в котором представлен обзор спонсируемых российским государством киберопераций, включая общепринятые тактики, методы и процедуры.

Совместный бюллетень по кибербезопасности предоставляет действия по обнаружению и реагированию на инциденты и смягчение последствий; он призван помочь сообществу кибербезопасности снизить риск, связанный с киберугрозами, спонсируемыми российским государством.

CISA, FBI и CSA призывают сообщество кибербезопасности, особенно защитников критически важных инфраструктурных сетей, принять повышенный уровень осведомленности, проводить упреждающий поиск угроз и внедрять меры по смягчению последствий.

С полным текстом бюллетеня можно ознакомиться здесь.