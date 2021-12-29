Подробности попытки проникновения группы россиян в США без легальных документов

Дело о попытке перебраться на скорости беженцев в середине декабря обрастает новыми подробностями. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Федеральном суде штата Калифорния, офицер CBP Рамон А. Галиндо попросил Суд выдать ордера, разрешающие правоохранительным органам обыскать телефоны, изъятые у иммигрантов из России, пытавшихся проникнуть в США без легальных документов для въезда.

Как указывает офицер в своем запросе, запрашиваемые ордера относятся к расследованию и судебному преследованию Рамзана Имрановича Усманова и Казбека Татарашвили за ввоз нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты.

“Я считаю, что номера телефонов, имена контактов, адреса электронной почты, даты встреч, сообщения, изображения и другая цифровая информация хранится в памяти Целевых Устройств [телефонов, примечание Slavic Sacramento]. В свете приведенных выше фактов и моего опыта и подготовки есть вероятная причина полагать, что Ответчики использовали Целевые устройства для связи с другими в целях дальнейшего контрабанды нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты и получения инструкций из социальных сетей, включая Youtube, о том, как попасть в Соединенные Штаты…,” – указывает офицер Рамон А. Галиндо в своем запросе.

В запросе на ордера, указано, что “доказательствами, которые должны быть изъяты с сотового телефона, будут электронные записи, сообщения и данные, такие как электронные письма, текстовые сообщения, чаты и журналы чатов из различных сторонних приложений, фотографии, аудиофайлы, видео и данные о местоположении на период с 12 октября по 12 декабря 2021 года”.

Отмечается, что правоохранительные органы ранее пытались получить доказательства из телефонов с согласия владельцев. Оба обвиняемых дали согласие на их обыск, но сотрудники правоохранительных органов столкнулись с ошибками во время попыток загрузки и не смогли получить доказательства.

12 декабря 2021 года, примерно в 21:33, мужчина позже опознанный как Рамзан Имранович Усманов, гражданин России, въехал в Соединенные Штаты из Мексики в пункте въезда в Сан-Исидро в качестве водителя Ford Expedition в сопровождении 11 других граждан России в качестве пассажиров. Другой мужчина, позже опознанный как гражданин России Казбек Татарашвили также въехал в Соединенные Штаты, но на другой машине – черный Mercedes Benz – в сопровождении пяти других граждан России в качестве пассажиров. Оба ответчика миновали сотрудника CBP, выполнявшего предварительные проверки.

На пункте проверки водители мерседеса и форда двинулись на север с высокой скоростью и не подчинились жестам офицера CBP. Ford Expedition резко остановился, в результате чего Mercedes Benz врезался в его заднюю часть, офицеры CBP вытащили всех людей из обоих автомобилей. Всех пассажиров сопроводили в офис службы безопасности для первичной обработки.

В офисе службы безопасности обвиняемые были опрошены, они были признаны гражданами и подданными России без законных документов для въезда в США.

Усманов заявил, что ехал из России в Мексику, начиная с 7 ноября 2021 года. Он заявил, что едет в Бруклин, Нью-Йорк, чтобы подать заявление о предоставлении убежища и искать работу и место жительства. Усманов заявил, что смотрел обучающие видео на Youtube о том, как подготовиться к поездке. Он и его друг купили Ford Expedition в Тихуане, Мексика. Он подтвердил, что знал, что ни у одного из его пассажиров нет юридических документов для легального въезда в Соединенные Штаты. Он также сообщил, что он и его друг поделили стоимость машины.

Другой водитель, Казбек Татарашвили, заявил, что он является гражданином России без юридических документов для въезда или проживания в Соединенных Штатах. Он признал, что уехал из России с единственной целью – въехать в Соединенные Штаты, чтобы жить и работать в Чикаго, штат Иллинойс. Он покинул Россию 2 декабря 2021 года. По его словам, он и его друг купили Mercedes Benz у неизвестного мужчины на Facebook за $2000. Усманова и других пассажиров он встретил в отеле, в котором они остановились в Тихуане. Татарашвили, заявил, что знал, что у пяти пассажиров в его автомобиле не было юридических документов для легального въезда в Соединенные Штаты.

Некоторые пассажиры были знакомы с водителями до попытки въезда в США, кто-то давал деньги на покупку машин, при этом все заявили, что не платили сборы за незаконный ввоз в Америку.