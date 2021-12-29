Гражданин России экстрадирован в США для предъявление обвинений в участии в схеме взлома

Это один из пяти обвиняемых в многомиллионной схеме торговли на основе внутренней информации, украденной из компьютерных сетей США.

Гражданин России был экстрадирован в США из Швейцарии для предъявления обвинений в связи с его предполагаемым участием в глобальной схеме торговли закрытой информацией, которая принесла десятки миллионов долларов незаконной прибыли.

Еще четыре гражданина России также были обвинены в рамках этой схемы, сообщает Департамент юстиции.

Владислав Клюшин, 41 год был арестован в Швейцарии в марте и экстрадирован в США 18 декабря. В Окружном суде США в Массачусетсе Клюшину предъявили обвинения в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг, а также получение несанкционированного доступа к компьютерам, мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.

Другие обвиняемые – Иван Ермаков, 35 лет и Николай Румянцев, 33 года, Михаил Владимирович Ирзак, 43 года, и Игорь Сергеевич Сладков, 42 года – обвиняются практически по тем же пунктам. Ермаков – бывший офицер Главного разведывательного управления России (ГРУ), ранее обвинялся в июле 2018 года за его предполагаемую роль в попытки взлома и влияния, связанные с выборами в США в 2016 году. В октябре 2018 года Ермакову также было предъявлено обвинение в связи с его предполагаемой ролью во взломе и связанных с ним операциях по дезинформации, направленных против международных антидопинговых агентств, спортивных федераций и антидопинговых органов.

Из пяти четверо – Ермаков, Румянцев, Ирзак и Сладков – остаются на свободе.

Согласно обвинительным документам, Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в московской компании информационных технологий М-13, где Клюшин занимал должность первого заместителя генерального директора компании. На сайте М-13 указано, что «ИТ-решения» компании использовались «администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации о др.

В дополнение к этому Клюшин, Ермаков и Румянцев также якобы предлагали инвесторам услуги по управлению инвестициями через М-13 в обмен на до 60% прибыли.

Как минимум в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года Клюшин, Ермаков, Ирзак, Сладков и Румянцев якобы согласились торговать ценными бумагами публично торгуемых компаний на основе закрытой информации («MNPI») о доходах этих компаний; MNPI якобы был получен в результате несанкционированного вторжения в компьютерные сети. Утверждается, что Клюшин и его сообщники заработали незаконную прибыль на десятки миллионов долларов.

За каждый пункт обвинения, в случае доказательства вины, обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы, до 3 лет под надзором и штраф в размере $250 000. Каждое из обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств карается максимальным наказанием в виде 20 лет тюремного заключения, 3 лет под надзором и штрафом в размере $250 000. Каждое из обвинений также предусматривает реституцию и конфискацию имущества.