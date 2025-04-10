Полиция Лос-Анджелеса разыскивает двух детей, предположительно увезённых отцом, потерявшим опеку

Детективы Департамента полиции Лос-Анджелеса обращаются к общественности с просьбой помочь в поиске 9-летней Авооры Коломиец и её 7-летнего брата Гранта Коломиец.

Оба ребёнка были в последний раз замечены 8 апреля 2025 года в своей школе, расположенной в районе Силмар. Согласно информации полиции, детей забрал из школы их биологический отец, 39-летний Родион Коломиец, который недавно лишился права опеки.

Предполагается, что Коломиец передвигается на автомобиле Toyota Prius серого цвета 2016 года выпуска с номерным знаком #9PKY966. Последний раз машину видели при пересечении границы в Сан-Исидро в сторону Мексики 8 апреля в 2 часа дня.

Авоора Коломиец — белая девочка 9 лет с каштановыми волосами и голубыми глазами. Её рост — около 137 см, вес — примерно 34 кг. Была одета в синюю футболку и чёрные брюки. Основной язык общения — русский.

Грант Коломиец — белый мальчик 7 лет с каштановыми волосами и голубыми глазами. Рост — около 122 см, вес — примерно 23 кг. Был одет в зелёно-синий свитер и чёрные брюки. Основной язык общения — также русский.

Родион Коломиец — белый мужчина 39 лет с каштановыми волосами и серыми глазами, рост — около 180 см. По данным полиции, он является гражданином Украины и, возможно, пытается вывезти детей в Украину.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Авооры, Гранта или Родиона Коломиец, просят немедленно связаться с детективом Гутьерресом из подразделения Mission по телефону 818-838-9810. В нерабочие часы и в выходные звоните по номеру 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247).