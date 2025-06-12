В Лос-Анджелесе нелегал из Мексики обвинён в нападении на федерального агента

Прокуратура США предъявила обвинение в уголовном преступлении 41-летнему нелегальному мигранту из Мексики Омару Пулидо Бастиде, проживающему в Лос-Анджелесе. Он обвиняется в том, что плюнул в сотрудника иммиграционной службы ICE, который прибыл к нему домой для исполнения ордера на арест.

Бастида был арестован ранее на этой неделе и предстал перед федеральным судом в Санта-Ане. Судья постановил оставить его под стражей.

По данным следствия, инцидент произошёл утром во вторник. Сотрудник ICE прибыл по месту жительства Бастиды для исполнения ордера на арест за незаконное повторное пересечение границы США после депортации. Согласно показаниям агента, Бастида с балкона второго этажа оскорбил его, а затем, когда между ними была железная решётка у входной двери, плюнул через неё в лицо офицеру. После этого он скрылся в доме.

Сотрудники ICE вскоре проникли в дом и обнаружили Бастиду, прячущегося в кладовке на втором этаже. При задержании он признал: «Ладно, вы меня поймали».

Окружной прокурор США Билл Эссайли прокомментировал ситуацию:



«Этот обвиняемый на собственном опыте узнал: за плевок — уголовная ответственность. Наши офицеры ежедневно рискуют жизнями, чтобы защищать закон. Такое неуважение к ним — это неуважение к стране, и оно будет наказано».

Обвинение по статье “нападение на федерального сотрудника” предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти США «не будут терпеть нападения на федеральных агентов» и пригрозил жёсткими мерами в ответ на действия протестующих, выступающих против иммиграционной службы (ICE) в Лос-Анджелесе.

«Они плюют — мы бьем. Нападения на наших офицеров — это нападения на Америку, и за это будет расплата», — заявил Трамп, комментируя инциденты с агрессией в адрес сотрудников ICE.

Заявление прозвучало на фоне усиливающихся протестов и волнений по всем штатам, где федеральные агенты проводят рейды по задержанию нелегальных мигрантов.