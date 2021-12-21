Стали известны имена предполагаемых нарушителей перехода границы в Сан-Исидро

США подали иск против нарушителя перехода границы, произошедший 12 декабря, когда 2 машины на скорости попытались проехать пункт перехода границы в Сан-Исидро. В результате чего офицер пограничной службы открыл огонь, никто не пострадал.

Согласно судебным документам, Марк Касянчук (Mark Kasianchuk) умышленно совершил нападение на должностное лицо при исполнении, а именно – на сотрудника таможни и пограничной охраны США (CBP), Департамент внутренней безопасности, Сезара Нунгарая (Cesar Nungaray).

Косянчук не остановился для проверки CBP и намеренно задел руку Нунгарая движущимся транспортным средством, в то время как офицер был занят исполнением своих служебных обязанностей. Эти действия Касянчука расцениваются как уголовное преступление.

Как указано в судебных документах, 12 декабря 2021 г. примерно в 12:45 гражданин Украины Марк Касянчук въезжал в США. Также в машине находились Иван Ильчук, гражданин Украины, Далерджон Раджабов, гражданин Таджикистана, Ахрор Саидов, гражданин Таджикистана, Махбуба Кахорова, гражданка Таджикистана, и несовершеннолетний ребенок, гражданин Таджикистана. Сотрудник CBP засвидетельствовал, что Касянчук приблизился ко въезду в зону предварительного осмотра и попытаться въехать в Соединенные Штаты из Мексики.

Касянчук показал синюю карточку через окно автомобиля и тут же ее убрал. Офицер CBP жестом попросил Касянчука показать карточку еще раз, но тот не подчинился. Сотрудник CBP подошел к автомобилю, чтобы поговорить с Касянчуком, но тот разогнался и поехал вперед. Боковое зеркало водителя машины ударило левую руку офицера CBP, в результате чего он получил травмы левой руки и запястья.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Касянчук арестован и обвиняется в нарушении Раздела 18 Свода законов США 11 l (a) (l), Нападение на федерального чиновника.

Ранее сообщалось о том, что предполагаемые наришители являются гражданами России.