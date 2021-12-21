Байден мобилизует военных для борьбы с «Омикроном»

Президент пообещал, что жители Соединенных Штатов не увидят повторения ситуации марта 2020 года, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден во вторник постарался успокоить американцев, подтвердив, что страна на сегодняшний день полностью готова к сражению с быстро распространяющимся штаммом COVID-19 «омикрон». Байден выступил с речью по поводу обстановки в стране на фоне распространения нового штамма, который вскоре может стать доминирующим.

«Мы все должны быть обеспокоены “омикроном”, но [не должны] паниковать, – подчеркнул глава государства, – Это не март 2020 года. 200 миллионов человек полностью вакцинированы. Мы подготовлены, мы больше знаем. Мы просто должны оставаться сосредоточены».

В то же время Байден предупредил, что отказавшиеся от вакцинации американцы подвергают себя и своих близких риску в условиях очень быстрого распространения нового штамма по всей страны.

«Если вы не полностью вакцинированы, у вас есть веские основания для того, чтобы беспокоиться», – сказал Байден, добавивший, что Белый дом планирует закупить 500 миллионов экспресс-тестов на COVID-19, которые будут бесплатно распространяться среди американцев уже в январе 2022 года.

Президент отметил, что вакцинированные люди потенциально могут заразиться новым штаммом, однако вакцина защитит их от тяжелого течения болезни и смерти, и они должны чувствовать себя комфортно, отмечая грядущие Рождество и новогодние праздники.

Байден добавил, что он рассматривает вопрос о снятии запрета на въезд в США посетителей из нескольких южноафриканских стран, введенного Белым домом вскоре после обнаружения «омикрона» в ЮАР и Ботсване.

«Я рассматриваю этот вопрос, и собираюсь в ближайшие пару дней обсудить это с моей командой», – заявил президент.