Программа помощи по ипотечным кредитам Калифорнии получила федеральное одобрение.

В понедельник губернатор Гэвин Ньюсом объявил, что план Калифорнии по предоставлению грантов по ипотеке в размере 1 миллиарда долларов десяткам тысяч домовладельцев, которые не выплатили жилищные платежи или погасили задолженность по ипотеке во время пандемии COVID-19, был одобрен Департаментом финансов США.

В соответствии с планом губернатора, Калифорнийская программа помощи ипотечным кредитам поможет примерно от 20 000 до 40 000 нуждающихся домовладельцев, при этом средства будут зарезервированы для домовладельцев из социально неблагополучных и малообеспеченных сообществ, часто наиболее пострадавших от пандемии, сказано на сайте губернатора.

В рамках программы помощи по просроченным ипотечным платежам, платежи будут полностью покрыты в размере до $80 000 на семью. Финансовая поддержка предоставляется в виде единовременного гранта, который не нужно будет возвращать. Финансирование программы осуществляется через Фонд помощи домовладельцам в соответствии с Законом о американском плане спасения президента Байдена.

Калифорнийская программа помощи по ипотеке начнет прием заявок в ближайшие недели через онлайн-портал. Заинтересованные кандидаты могут посетить веб-сайт, чтобы ознакомиться с программой и информацией о праве на участие.

С подробным описанием программы Калифорнии, утвержденной Департаментом финансов США, можно ознакомиться здесь.