Много россиян застряли на границе с США, украинцев пропускают

34 граждан России несколько дней находились в произвольном палаточном лагере на границе США и Мексики, которым не разрешают пройти через границу, сообщает SFGate. Как они говорят, трудно понять, как принимаются решения о пропуске или непропуске.

Несколькими днями ранее на контрольно-пропускном пункте Сан-Исидро в США пропустили некоторых россиян, а некоторых украинцев останоливали, но с пятницы россиянам отказывают в пропуске, а украинцев, наооборот, пропускают.

Согласно SFGate, в служебной записке Департамента внутренней безопасности от 11 марта пограничникам сообщалось, что украинцы могут быть освобождены от широких ограничений на предоставление убежища, разработанных для предотвращения распространения COVID-19. Также говорится, что решения должны приниматься в каждом конкретном случае индивидуально для украинцев, о россиянах не упоминается.

Приводятся слова одного из иммигранта, застрявшего на границе, украинцы и россияне страдают из-за одного человека – Владимира Путина.