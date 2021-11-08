Участвовавший в штурме Капитолия американец попросил политического убежища в Беларуси

Гражданин США Эван Ньюман, который участвовал в попытке захватить Капитолий, просит политического убежища в Беларуси. Об этом он сам рассказал в эфире государственного телеканала “Беларусь-1”, сообщает The Current Time.

Ньюман родом из Калифорнии, мужчина занимается производством сумок, женат и имеет двоих детей. По его словам, против него было возбуждено шесть уголовных дел в США. После этого американец нанял юриста, который посоветовал ему уехать в Европу. Ньюман последовал совету защитника и вылетел в Европу, где находился сначала в Италии и Швейцарии, а затем четыре месяца жил в Украине.

15 августа Ньюман был задержан белорусскими пограничниками при нарушении государственных рубежей с Украиной. Ньюман утверждает, что им интересовалась СБУ в Украине, поэтому он решил скрываться в Беларуси и искать политического убежища из-за преследований украинских спецслужб.

“Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине, через две недели. Это ужасно. Это политическое преследование… Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать”, – цитирует американца Current Time.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, в США Ньюман обвиняется в нападении на полицию Капитолия, гражданском неповиновении, сопротивлении представителям правоохранительных органов и насильственном проникновении на территорию правительственного здания в ходе столкновения у Капитолия США 6 января 2021 года.

По информации ФБР американец мог участвовать в Оранжевой революции в Украине. Он разыскивается агентами американских спецслужб.