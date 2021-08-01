ФБР нашло “украинский след” в нападении на Капитолий США

ФБР разыскивает американца, участвовавшего в Оранжевой революции в Украине.

В редакцию “Славянско Сакраменто” попали документы суда округа Колумбия, свидетельствующие об участии американца по имени Эван Ньюманн в столкновении у Капитолия США 6 января 2021 года.

По информации ФБР, 48-летнему Эвану Ньюманну вменяется нападение на полицию Капитолия, гражданское неповиновение, сопротивление представителям правоохранительных органов и насильственное проникновение на территорию правительственного здания.

Согласно видеокадрам, попавшим в редакцию “Славянского Сакраменто”, после знаменитого выступления бывшего президента Дональда Трампа на «Марше Спасение Америки» Ньюман ворвался в здание Капитолия, попутно штурмуя кордоны охранявшей высшее правительственное учреждение полиции.

Как отмечается в Федеральном обвинении, наряду с другими участниками штурма, носившими бейсболки с лозунгом “Сделаем Америку снова великой” (Make America Great Again, MAGA), Ньюман надел шарф с надписью “Нас багато, нас не подалати”. Именно такие шарфы были популярны во время Оранжевой революции в Украине в 2004 г., подчеркивается в прикрепленном к делу аффидевите ФБР.



Эван Ньюманн с украинской символикой у Капитолия США 6-го января, 2021 г. (Фото: ФБР)

Эти видео-свидетельства стали достоянием суда благодаря нательной видео-камере одного из сотрудников полиции, охранявшего здание Капитолия.

Кроме украинской революционной символики у Ньюманна при себе имелся противогаз, который мужчина надел во время штурма.

Согласно аффидевиту ФБР, надев противогаз, Ньюманн обратился к одному из полицейских, заявив, что тот охраняет “людей, которые убьют его детей”, а его самого “отправят за решетку”. Речь Ньюманна перемежалась грубыми ругательствами и оскорблениями. Когда же полицейский потребовал от мужчины отойти от баррикады, Эван отказался, сказав, что тот “не имеет права ему указывать”.

В итоге противостояния с полицией Ньюманн бросил металлическое ограждение на офицеров, тем самым разбив линию охраны Капитолия.

Вскоре после событий 6-го января детективам Федерального бюро расследований удалось создать профайл Ньюманна и идентифицировать подозреваемого. Оказалось, что нападавший является жителем Северной Калифорнии – город Милл Вэлли.

По информации ФБР, некий Эван и Марк Ньюманны уже попадали в поле зрения правоохранительных органов Калифорнии в 2018 году. Тогда мужчины не подчинились требованиям местной полиции не входить в зону бедствия после пожара и были арестованы в округе Сонома. Тогда братья заплатили штраф и отработали на общественных работах.

“Обзор профиля Ньюманна в LinkedIn показывает, что он присутствовал на украинской оранжевой революции в 2004 и 2005 годах. На фотографиях и видео, описанных выше, Ньюманн изображен в желто-оранжевом платке. Исследования из открытых источников показывают, что шарф, посвященный украинской Оранжевой революции, по внешнему виду похож на шарф, который Ньюманн носил в Капитолии,” – говорится в материалах дела.

В феврале этого года Ньюманн был задержан агентами ФБР в международном аэропорту Сан-Франциско и допрошен по делу о нападении на Капитолий США. Подозреваемый признал свое участие в противостоянии с секретной службой Капитолия, однако участвовать в дальнейшем допросе отказался.

Запрошенные в Google данные интернет-траффика также подтвердили нахождение Ньюманна в тот злополучный день в здании Капитолия, округ Колумбия.

Свой калифорнийский дом Ньюманн продал в апреле этого года за $1,3 млн. На сайте ФБР Ньюманн находится в списке разыскиваемых за атаку на Капитолий США. Правоохранительные органы полагают, что мужчина мог скрыться за рубежом. Телеканал ABC подтверждает данную информацию, приводя слова нового владельца дома, который сообщил, что Эван Ньюман может находится в Украине.

Ранее сообщалось о возможном присутствии русскоязычных штурмовиков у стен Капитолия, а в Конгрессе пытаются отыскать иностранный след в событиях 6 января.

Напомним, что на днях суд впервые отправил за решетку обвиняемого по делу о нападении на Капитолий.