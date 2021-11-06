Байден назвал принятие инфраструктурного пакета «монументальным шагом вперед»

Голосование за законопроект об инфраструктуре стоимостью 1 трлн долларов положило конец долгому противостоянию внутри Демократической партии, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в субботу утром приветствовал принятие Конгрессом пакета инвестиций в инфраструктуру на сумму 1 триллион долларов. Он охарактеризовал это как «монументальный шаг вперед для страны» после того, как его товарищи по Демократической партии наконец-то разрешили многомесячные споры в своих рядах, чтобы окончательно заключить законодательную сделку.

«Наконец-то наступила неделя инфраструктуры, – сказал журналистам Джо Байден, не скрывая радости по поводу принятия долгожданного законопроекта. – Я так счастлив сказать о том, что наступила неделя инфраструктуры».

«Это план восстановления Америки с участием рабочего класса», – сказал президент, выступая в Белом доме.

Слова Байдена о «неделе инфраструктуры» были явно нацелены против его предшественника Дональда Трампа, администрация которого несколько раз объявляла о наступлении «недели инфраструктуры», однако в реальности так и не предприняла ничего существенного в этом направлении.

После многодневного противостояния демократы преодолели разногласия между прогрессивными и умеренными представителями партии, приняв инфраструктурный пакет стоимостью 1 трлн долларов, предназначенный на строительство и ремонт автомагистралей, линий широкополосной связи и другой инфраструктуры, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену.

В поддержку законопроекта высказались 228 конгрессменов, включая 13 республиканцев. При этом 206 законодателей, включая шестерых демократов, в том числе членов так называемой прогрессивной «Команды» (Squad) в составе Александрии Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш, Рашиды Тлаиб, Айанны Пресли и Джамааля Баумана, а также большинства республиканцев, высказались против принятия инфраструктурного пакета.

Администрация Байдена теперь сможет заняться крупнейшим в истории Америки обновлением автомобильных и железных дорог и другой транспортной инфраструктуры, которое, как пообещал президент, будет способствовать созданию рабочих мест и повысит конкурентоспособность США.

Демократам еще предстоит проделать большую работу по принятию второго «столпа» стратегической программы Байдена: радикальному расширению доступа американцев к услугам социальной защиты и программам по борьбе с изменением климата. Этот пакет, оцениваемый сейчас в 1,75 трлн долларов, может стать крупнейшим расширением системы социальной защиты США начиная с 1960-х годов, и партия изо всех сил пытается сплотиться вокруг него.

Лидеры демократов в Палате представителей надеялись вынести в пятницу на голосование оба законопроекта, но отложили голосование по социальному пакету после того, как центристы потребовали предоставить им независимую оценку затрат по всем пунктам второго законопроекта. Этот процесс может занять несколько недель. После нескольких часов заседания за закрытыми дверьми группа центристов пообещала проголосовать за законопроект до 20 ноября – до тех пор, пока внепартийное бюджетное управление Конгресса не докажет, что предполагаемые расходы, заложенные в законопроект, совпадают с ранее озвученными оценками Белого дома.

Процедурные препятствия по голосованию о социальном пакете стоимостью 1,75 трлн долларов были устранены путем голосования в субботу утром, что позволит лидерам демократов быстро назначить окончательное голосование, когда придет время.

«Спустя несколько поколений люди будут оглядываться назад и знать, что именно тогда Америка выиграла экономическое соревнование в 21 веке», – говорится в заявлении Байдена по поводу принятия инфраструктурного пакета.

3 декабря Конгресс столкнется с крайним сроком голосования по федеральному бюджету на 2022 финансовый год. Если это голосование сорвется, то США грозит не только закрытие работы федерального правительства, но и грозящий экономической катастрофой дефолт по правительственной задолженности.

Обладая совсем небольшим преимуществом в Конгрессе и с учетом объединенной республиканской оппозиции, демократам необходимо единство, чтобы принять законопроект о социальных расходах.

Закон об инфраструктуре, который был принят Сенатом в августе при поддержке 19 республиканцев, предусматривает финансирование масштабной модернизации американских дорог, мостов, аэропортов, морских портов и железнодорожных систем, а также расширение услуг широкополосного доступа в Интернет.

Пакет «Воссоздать лучше, чем было» включает в себя положения об уходе за детьми и дошкольном образовании, уходе за пожилыми людьми, здравоохранении, ценообразовании на рецептурные лекарства и иммиграции.

Республиканцы единогласно выступают против этого закона, называя его резким расширением полномочий государства, которое нанесет ущерб бизнесу.

«Это потенциально станет темным днем для Америки», – сказал представитель от Республиканской партии Гленн Гротман, охарактеризовавший положения закона, касающиеся ухода за детьми и дошкольного образования, как «марксистские» инициативы, направленные на то, чтобы федеральное правительство воспитывало детей, не учитывая мнение их родителей.