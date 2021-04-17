В Конгрессе ищут иностранный след в событиях 6 января

Пока эксперты описывают произошедшее в Вашингтоне как внутренний терроризм, но не исключают вероятность серьезного вмешательства России, передает Ануш Аветисян из Голоса Америки.

В Конгрессе пытаются отыскать иностранный след в событиях 6 января. А конкретнее – выяснить, участвовал ли Кремль в нагнетании протестных настроений среди ультраправых групп, что в итоге привело к штурму Капитолия.

Ответ на этот вопрос ищут в рамках расследования сенатской комиссии и комитета Палаты представителей по разведке в сотрудничестве с другими комитетами Конгресса. Не последнюю роль также сыграют начавшиеся судебные слушания по делам участников штурма.

В число экстремистских групп, участвовавших в событиях 6 января, входят последователи теории заговора QAnon и члены крайне правой организации «Гордые парни». Но эксперты объясняют, что многие участники штурма Капитолия не были членами организованных групп. Большинство из них – сторонники президента Трампа, вдохновленные теориями заговора.

«Это разрозненные сторонники крайне правых взглядов. Многие нашли друг друга в социальных сетях, таких как Фейсбук, где обсуждались теории заговора, что и привело к их участию в событиях 6 января. Но были и последователи конкретных групп, таких как Proud Boys («Гордые парни»)», – объясняет исследовательница по вопросам ненависти и экстремизма Кэсси Миллер.

Сьюзан Корк, директор разведывательного проекта SPLC, в течение десятилетий отслеживала деятельность экстремистских групп. По ее словам, сторонники ультраправых взглядов особенно осмелели в эпоху Трампа.

«Они словно чувствуют присутствие в Белом доме, так сказать, «верховного ненавистника». У них появилась возможность влиять на политический курс страны, и они очень внимательно отслеживали скрытые послания, которые Трамп отправлял своим сторонникам. И это, конечно, привело к накалу страстей во время пандемии», – говорит Корк.

Среди тех, кто отправился в Вашингтон протестовать против якобы украденных на президентских выборах голосов, были и русскоязычные американцы. Например, евангельские христиане, иммигрировавшие из стран СНГ. Одна из них – блогер Елена Никитская, которая до недавних пор жила в Сакраменто, штат Калифорния. Она не верит в легитимность победы Джо Байдена, а также выступает против масок, вакцин и самого факта пандемии COVID-19, которую считает фейком. Она – частый гость российских государственных каналов, где рассказывает об ущемлении в США прав сторонников Трампа, а действующую власть называет «фашистской».

Руслан Гуржий, главный редактор онлайн платформы Slavic Sacramento, называет местную русскоязычную религиозную общину радикализованным движением, в котором еще недавно состоял и сам.

«Моя семья преследовалась за веру в Беларуси, мой дедушка сидел в тюрьме за нежелание взять оружие и сражаться в Советской армии. Мой отец был пастором. Мы тоже по этой линии приехали в Сакраменто. Там примерно около 100 церквей, многие такого духа. В какой-то момент они очень сильно радикализовались. А теперь тенденция пошла – церкви идут в Вашингтон. Люди верующие лезут на баррикады политические», – рассказывает Гуржий.

Блоги русскоязычных сторонников Трампа, которые распространяют дезинформацию, популярную среди консервативных американских групп, начали появляться с 2017 года. У них до нескольких сотен тысяч подписчиков. Все они зачастую обсуждают одинаковые темы, не ограничиваясь внутриамериканскими.

По мнению эксперта «Фонда Джеймстауна» Ксении Кирилловой, подавляющее большинство этих блогеров действительно поверили в эти теории заговора.

«Это то, что Москва называет “полезные идиоты”. Это не я обзываюсь, этот термин еще ввел Ленин, со времён большевиков в российских спецслужбах он используется. Вот как раз в отношении людей, которых используют вслепую», – говорит Кириллова.

«Есть еще специфика именно религиозной миграции из России. Во-первых, это люди, бежавшие от коммунизма, а Трамп себя позиционирует, как последний светоч капитализма и всех своих противников объявляют социалистами и коммунистами и так далее. И вторая специфика этих людей – это, конечно, недоверие властям, которое тоже часть нашей культурной специфики, потому что были основания. Вот этот менталитет советского беженца соответственно он переносится в Америку», – говорит Кириллова.

Юрий Дашевский, блогер из Нью-Йорка, тоже участвовал в протестах в Вашингтоне 6 января. Как он говорит, получил свою долю патриотического участия. Он оказался у тыльной стороны Капитолия, внутрь не ломился.

«Я спрашивал людей: а что происходит, а что будет? Я выполнял свою функцию, скажем так, играл свою роль, и они говорят: будет иерихонский марш. Я спросил – что такое иерихонский марш? [Они объясняют] мы придем с плакатами будем кричать:”USA! USA! Trump! Trump! Trump!” и будем стоять вокруг Конгресса. Это словосочетание “иерихонский марш”. Вы понимаете библейскую отсылку?! “Иерихонская труба” – такое популярное словосочетание в русском языке. Это то, зачем люди приехали, они приехали для того, чтобы их голос был услышан», – вспоминает Дашевский.

Шестого января, среди прочих, были арестованы русскоязычные жительницы штата Орегон, переехавшие в США из Молдовы. Кристине и Евгении Малимон предъявлены обвинения в незаконном проникновении и нарушении комендантского часа. Евгения привлекла внимание американских СМИ после сообщений о том, что одна из задержанных в Капитолии женщин запросила русского переводчика. Ее дочь Кристину называют консервативным “инфлюенсером”, которая распространяла в социальных сетях теории заговора. Сейчас ее страница в Instagram удалена вместе с фотографиями, на которых она позирует с Дональдом Трампом-младшим и соратником экс-президента Роджером Стоуном.

Слова “Россия” и “Служба внешней разведки России” упоминаются и в судебных документах по федеральному делу, заведенному на участницу штурма Капитолия Райли Джун Уильямс. 22-летняя жительница Пенсильвании обвиняется в насильственном проникновении в Капитолий и краже ноутбука из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Свидетель (W1) утверждает, что друзья Уильямс показали видео, на котором она забирает ноутбук или жёсткий диск из офиса спикера Пелоси. По словам Свидетеля (W1), Уильямс собиралась отправить компьютерное устройство другу в России, который планировал продать его Службе внешней разведки России. Согласно свидетелю (W1), передача компьютерного устройства России сорвалась по неизвестным причинам, и Уильямс либо до сих пор владеет компьютером, либо уничтожила его», – говорится в судебном документе по федеральному делу, заведенному против Уильямс.

По словам экспертов, Россия не только использовала в своих репортажах и эфирах русскоязычных последователей теорий заговора, но и распространяла дезинформацию в США. Расследование Эванны Ху, руководительницы вашингтонской компании Omelas, свидетельствует о том, что за период с ноября по февраль на страницах в социальных сетях, которые тем или иным образом связаны с Кремлем, было опубликовано более 6 тысяч сообщений о фальсификациях на выборах в США. Из них 74 – напрямую упоминали кампанию #StopTheSteal.

«Кремлевские пропагандисты не создавали контент, а пользовались уже существующими теориями заговора и кампаниями по дезинформации. То есть, они подливали масла в огонь – и эта тактика отличается от того, что мы видели раньше. Откровенно говоря, самая эффективная пропаганда – та, которая распространяется самой целевой аудиторией. Схожая тактика применялась и при распространении информации в преддверии штурма Капитолия, но интересен тот факт, что это произошло накануне православного Рождества. Так что объем пропаганды был значительно ниже, чем обычно», – говорит Ху.

Доклад американских спецслужб, опубликованный в марте, содержит вывод о том, что Россия распространяла дезинформацию о Байдене, его семье и Демократической партии, стремясь оказать влияние на результаты выборов в США. Одновременно велась кампания по влиянию на уровень поддержки бывшего президента Трампа, по подрыву общественного доверия в процессе голосования и обострению социально-политического разделения американского общества.

О дезинформации со стороны России относительно выборов 2020 года и острых социальных вопросов США свидетельствует анализ публикаций четырех онлайн-порталов, таких как New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front, Rebel Inside , проведенный Центром глобального взаимодействия при Госдепартамента США.

«Разведывательные задания платформе News Front дает Федеральная служба безопасности; New Eastern Outlook и Oriental Review контролирует Служба внешней разведки Российской Федерации; Rebel Inside контролирует Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России. Эти сайты отличаются по охвату, тону и аудитории, но все они распространяют российскую пропаганду и дезинформацию. Эти платформы распространяли дезинформацию относительно вакцин компаний Pfizer и Moderna, а также о международных организациях, военных конфликтах и протестных настроениях», – сообщил представитель Госдепартамента в электронном письме «Голосу Америки».

Эванна Ху считает, что российская дезинформация и материалы с указанных сайтов использовались сторонниками ультраправых взглядов в США.

«Они делились этой информацией в социальных сетях. А когда многие их аккаунты были заблокированы на Западе, стали открывать страницы в Вконтакте, Parler и в некоторых других соцсетях. Там мы и увидели этот обмен информацией. Это было не скоординировано, но они однозначно делились этой дезинформацией», – говорит Ху.

По словам эксперта, в большинстве случаев распространяемая Россией дезинформация была на английском, и это свидетельствует о том, что Кремль ориентировался на американскую аудиторию. А временами дезинформация, продвигаемая Россией, попадала в эфиры ведущих американских СМИ и цитировалась ведущими американскими журналистами.

«Одна из кампаний дезинформации, связанных с Россией, использовала термин “цветная революция”. Мы знаем, что изначально он ассоциировался в России с событиями в Украине и других постсоветских странах. Но потом стал проникать в ультраправые группы и добрался до весьма популярной в США телекомпании Fox News, где о “цветной революции” начали говорить в контексте движения “Жизни чернокожих важны” (Black Lives Matter), а также других политических процессов, которые, как верят ультраправые, спровоцированы так называемым “глубинным государством”, элитой, демократами. Они действительно в это все верят, и они думают, что это их долг остановить эти “цветные революции”. Они верят, что люди, которые стоят за “цветными революциями”, помогли украсть голоса в поддержку Дональда Трампа», – объясняет руководительница компании Omelas.

Пока эксперты описывают произошедшее в Вашингтоне как внутренний терроризм. Но при этом подчеркивают эффективность российских кампаний по дезинформации и, учитывая особенности ультраправых групп, не исключают вероятность большего вмешательства иностранных государств.