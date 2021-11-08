Департамент юстиции обнародовал обвинения двум хакерам – из России и Украины

Сегодня, 8 ноября, Департамент юстиции обнародовал обвинительное заключение в отношении 22-летнего Ярослава Васинского (Yaroslav Vasinskyi), гражданина Украины, согласно которому молодой мужчина обвиняется в проведении атак с использованием программ-вымогателей, включая атаку в июле 2021 года на международную компанию по разработке программного обеспечения Kaseya.

Департамент также объявил об аресте средств на сумму 6,1 млн долларов, связанных с предполагаемыми выплатами выкупа, полученными 28-летним Евгением Поляниным, гражданином России, которому тоже предъявлены обвинения в проведении атак с использованием программ-вымогателей Sodinokibi/REvil.

Согласно обвинительному заключению, Васинский и Полянин получили доступ к внутренним компьютерным сетям нескольких компаний-жертв и использовали программу-вымогатель Sodinokibi/REvil для шифрования данных на компьютерах компаний-жертв. Каждому по отдельности Васинскому и Полянину предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности с компьютерами, несколько пунктов обвинения в повреждении защищенных компьютеров и в сговоре с целью отмывания денег. В случае признания виновным по всем статьям каждому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 115 и 145 лет соответственно.

8 октября Васинский был взят под стражу в Польше, где он остается в настоящее время в ожидании разбирательства в связи с запросом о его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Данное расследование ведут полевые отделения ФБР в Далласе и Джексоне.