О поражении демократов в Вирджинии

В 2020-м году Байден выиграл Нью-Джерси с разрывом в 16%. Байден выиграл Вирджинию с комфортабельным десятипроцентным перевесом. Во вторник Демократы проиграли выборы губернатора Вирджинии и с большим трудом выиграли Нью-Джерси.

Первый шаг в решении любой проблемы – назначить виноватого. В этом спорте (в отличие от голосования) Демократы всегда занимают первое место. Благо, что в партии много разных течений, и каждому из них всегда есть на кого показать пальцем.

Уже появились многочисленные ясновидцы, которые спешат сообщить всем, что заранее предупреждали и оказались правы. А какой «политолог» не хочет потешить себя за эго?

Тем временем оптимисты уже рассказывают, что, с исторической точки зрения, ничего страшного не произошло. Оказывается, что Вирджиния всегда выбирает губернатора назло президенту. А штат Нью-Джерси ещё ни разу не перевыбрал Демократа на второй срок.

Пессимисты уже посыпают голову пеплом.

И мне тоже хочется назначить виноватого, прослыть ясновидцем и отпраздновать поражение. Так что не обижайтесь, вы все правы (с).

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И всё же, «кто виноват» и «что делать»?

Начну с того, что я прежде всего демократ, а не Демократ. Противостояние в Америке (да и по всему миру) не между Демократами и Республиканцами, а между демократами и трампистами. Демократы (с маленькой буквы) защищают демократические ценности, конституцию и законы США. А трамписты находятся в авторитарном культе; они готовы отказаться от демократии, если у власти окажется их Дорогой Лидер. Поскольку в нашей двухпартийной системе трампизм захватил Республиканскую Партию, то Демократическая Партия – это единственная реальная сила против трампизма.

Демпартия всегда состояла из нескольких разных партий. А когда Трамп пришёл к власти, у Демократов появилось ещё больше союзников, даже среди бывших Республиканцев (как я). Это значит, что они могут быть не согласны по целому ряду вопросов, но их объединяет цель №1 – остановить трампизм.

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Но те, кто считают себя «настоящими» Демократами, перепутали союзников с единомышленниками. Они решили, что если избиратели ненавидят Трампа, то они полностью поддерживают программу Берни Сандерса (и это несмотря на то, что Сандерс проиграл на выборах).

Не понимая, что на самом деле движет трампистами, Демократы уверены, что новые государственные программы переманят благодарных избирателей на нашу сторону. Цитируются опросники общественного мнения, в которых избиратели в вакууме поддерживают одну или другую программу, не понимая, что эта поддержка не превратится в голоса. И, находясь в этом информационном пузыре, Демократы не понимают, почему они продолжают проигрывать на выборах.

Наша неуверенная победа над трампизмом в 2020-м году стала возможна, потому что и прогрессисты, и часть Республиканцев проголосовали за Байдена. Когда «коренные» Демократы начинают чистить свои ряды, они пилят сук, на котором сидят. И если вы кричите с одинаковой громкостью и на Манчина, и на Трампа, то, извините, вы не демократ. Потому что вы не понимаете разницы между политическими разногласиями и авторитарным движением.

У меня, между прочим, тоже есть очень глубокие убеждения, которые не совпадают с вашими. Многие считают, что я занимаю ультралевую позицию в вопросах системного расизма в Америке или сексуальных домогательств Куомо. Но при этом я не уверен, что всем нужно раздать бесплатное высшее образование.

Но при всех наших разногласиях проблема №1 для меня – трампизм. И я пойду на компромисс по всем другим вопросам, чтобы остановить Трампа и его фанатиков. Я поддержу любые законопроекты демократической коалиции, даже с которыми я не согласен. Потому что если трампизм победит, все наши разногласия уже не будут иметь никакого значения.

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Моё субъективное мнение: Демократам нужно было сразу проголосовать за $1.2Т двухпартийный закон об инфраструктуре. Это продемонстрировало бы, что Демократы могут управлять страной и даже успешно работают с Республиканцами. Это была бы победа для Байдена, которая помогла бы и в Вирджинии, и в Нью-Джерси.

Аналогично, они могли принять и однопартийный закон. Переговоры нужно вести за закрытыми дверями. Пусть там будет одна хорошая программа, а не 10, на которые нет голосов. И об этой одной программе нужно было рассказывать избирателям, как заезженная пластинка.

Вместо этого Демократы решили торговаться в СМИ, развесив своё грязное бельё. Теперь большинство избирателей понятия не имеет, что в этом законе, а весь базар идёт про ценник в 3.5Т.

Таким образом, демократы наглядно продемонстрировали, что готовы тратить деньги, но не руководить. А хрупкая коалиция, которую они получили против Трампа, получается, им вообще не нужна. Намного легче потерять власть и потом возмущаться!

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Безусловно, было много причин для поражения. Оба Республиканца умело балансировали, чтобы не потерять поддержку трампистов, но и не испугать трампизмом остальных избирателей. И невозможно не понимать, что нечто похожее произойдёт на выборах в Конгресс в следующем году. И тогда последствия могут быть действительно необратимые, вплоть до второго срока Трампа.

Dmitry Abramson