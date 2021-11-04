В США предъявлены обвинения россиянину, собиравшему компромат на Трампа

43-летнего Игоря Данченко обвиняют в даче ложных показаний ФБР, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Cпецпрокурор Джон Дарем в четверг заявил, что большое жюри присяжных предъявило обвинение российскому аналитику Игорю Данченко, который помогал составить так называемое «досье Стила», указывавшее на потенциальную связь предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией в 2016 году.

Данченко был арестован в четверг и должен предстать перед судом во второй половине дня.

Как сообщается в заявлении офиса спецпрокурора, 43-летнего россиянина, проживающего в Вирджинии, обвиняют в даче ложных показаний ФБР. Речь идет о его заявлениях об источниках, из которых он получал информацию для британского расследовательского бюро, составившего досье.

В частности, согласно обвинительному заключению, Данченко отрицал, что беседовал с неким конкретным лицом о существенной информации, содержащейся в одном из отчетов, хотя ему было заведомо известно, что это не соответствует действительности. Обвиняемый также сказал агентам ФБР, что получил информацию от анонимного абонента, личность которого якобы была ему известна. Информация, переданная анонимом, включала утверждение о том, что между кампанией Трампа и российскими официальными лицами велись переговоры.

В заявлении подчеркивается, что ответчик считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.