В Сан-Франциско будут требовать подтверждение вакцинации у детей в возрасте от 5 лет

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дали добро на вакцинацию Pfizer/BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Поэтому в Сан-Франциско потребовали, чтобы дети и взрослые предъявляли доказательства своей вакцинации для входа в закрытые помещения, такие как рестораны, развлекательные заведения и спортивные мероприятия.

Людям, которые едят на открытом воздухе, вакцинация не требуется.

Городской департамент здравоохранения города заявил, что это требование не вступит в силу до января 2022 года, чтобы у родителей было достаточно времени, чтобы сделать прививку своим детям.

Согласно информации офиса губернатора, Калифорния немедленно начинает вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет; 1,2 миллиона педиатрических доз выделено штату от федерального правительства.