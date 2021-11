Новые правила для получения убежища и виз для иммигрантов-жертв домашнего насилия

Для многих женщин, ставших жертвами домашнего насилия в мире, миграция является основной стратегией выживания, но в последние несколько лет вероятность найти защиту в США была ниже, чем когда-либо. Летом генеральный прокурор Меррик Гарланд отменил решение, принятое предыдущей администрацией, которое закрыло двери для многих женщин, ищущих убежища по причине домашнего насилия. На еженедельном брифинге EMS Марта Виктория Каносса, иммиграционный адвокат в Ортега, Canossa and Associates (Marta Victoria Canossa, Immigration Attorney with Ortega, Canossa and Associates), Блейн Букей, директор по правовым вопросам Центра гендерных исследований и проблем беженцев (Blaine Bookey, Legal Director at the Center for Gender&Refugee Studies) и Милагро, жертва домашнего насилия из Сальвадора обсудим ситуацию соискателей убежища, а также варианты получения визы для женщин, подвергшихся насилию в США.

Блейн Букей подробно остановилась на опции запроса убежища для жертв домашнего насилия, которые запрашивают его на границе США (есть опция запроса статуса через консульские учреждения за границей), если этот запрос должным образом обоснован. Как она пояснила, жертва должна суметь доказать, что у нее есть серьезный страх и что ее родное государство не может ее защитить.

Блейн Буки подробно остановилась на истории предоставление убежища жертвам домашнего насилия, по сути это случилось в 2014 году, когда Департамент юстиции выпустил решение, согласно которому домашнее насилия могло быть причиной запроса убежища, но администрация Трампа отменила его в 2018 году. В июне 2021 года администрация Байдена вернула в силу решение департамента юстиции от 2014 года.

По словам Блейн Букей, несмотря на это важное действие до сих пор существует множество препятствий. Одно из них – тотальная политизация иммиграционных судов, предыдущая администрация укомплектовала суды рестрикционистами, поэтому очень высокий уровень отказов. И это относится не только к случаям запроса убежища по причине домашнего насилия.

Другое препятствие – недоступность услуг профессионального юриста, и третье – арест и нахождение под стражей на границе, это очень сильно влияет впоследствии на иммиграционный процесс. По словам Блейн, до сих пор очень много препятствий, мешающих людям искать убежище и безопасность в США. Она также подчеркнула, что очень сложно доказать домашнее насилие в иммиграционном суде.

Марта Виктория Каносса подробнее остановилась на процессе обращения за убежищем по причине домашнего насилия. По ее словам, подать документы необходимо в течение года после пересечение границы с США, наличие в США родственников, если таковые имеются, никак не ускоряют процесс. Этой информации нет на сайтах посольств США, что, как считает Марта, является одной из причин скопления людей у мексиканской границы.

Если же женщина-иммигрантка столкнулась с домашним насилием уже здесь в США, то она может заполнить VAWA self-petition или подавать документы на U-visa. Также важно предоставить доказательства – например, отчет из полиции, фотографии, показания свидетелей и т.п. Процесс получения занимает 21-2 месяцев. Для подачи документов существуют дедлайны, если они не соблюдены, то менять свой иммиграционный статус можно только через суд, что сложнее.

Оформление U-visa более долгий процесс, самая большая сложность – на этот тип визы существует квота.

Милагро, жертва домашнего насилия, рассказала свою историю. В Сальвадоре она была похищена членом одной из уличных банд, т.к. среди них распространен подход: если я вижу женщину и она мне нравится, я хочу ее иметь. Он угрожал убить бабушку девушки, если она не согласится с ним быть. При этом у Милагро был молодой человек, с которым она встречалась. Находясь в руках бандита, Милагро подвергалась насилию, как физическому, так и сексуальному, в течение нескольких месяцев. Он угрожал ей, что разрежет ее на куски. Милагро удалось сбежать, но ее мучитель продолжал ее везде разыскивать. На границе с США в 2015 году Милагро запросила убежище, которое она получила недавно, после того, как решение Департамента юстиции от 2014 году заново вступило в силу при администрации президента Байдена, таким образом, процесс занял более 5 лет.

Марта Виктория Каносса обратила внимание, что запрос убежища по причине домашнего насилия, а также подавать документы на VAWA self-petition и U-visa могут в том числе и мужчины.

Оба спикера подчеркнули, что законодательная база и судебная система меняются слишком долго и тяжело, требуются более четкие законы, отвечающие текущей ситуации, и больше действий и активности от женщин.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com