Мини-дом в Санта-Крузе продан за 1 миллион долларов

Рынок недвижимости в Калифорнии не перестает удивлять – недавно мини-дом в Санта-Крузе площадью 328 квадратных футов (около 30 кв.метров) был продан за 1,025 миллиона долларов. Мини-домом считается жилье площадью менее 600 квадратных футов (около 56 кв.метров).

В домике одна спальня и одна ваннам и он находится от центра туристического города.

По данным Home Advisor, средняя стоимость квадратного фута в мини-доме составляет примерно $150 долларов, таким образом, цена дома должна быть в районе $50 000.

Как сообщал “Славянский Сакраменто” в августе этого года, один из сгоревших домов в регионе залива Сан-Франциско был продан за 1 млн долларов, в буквально на днях дом в Беркли продан на $1,4 млн больше запрашиваемой цены.