Работники ферм и производители пищевой продукции Центральной долины наиболее уязвимы перед опасностью пандемии.

Округ Керн проходит поворотный момент в связи с пандемией – вакцины стали широко доступны, однако все еще сесть недоверие и дезинформация среди рабочих на сельскохозяйственных полях и на предприятиях пищевой промышленности. Люди больше беспокоятся о наличии электричества, оплате счетов за продукты, о возможном выселении, чем о COVID. Сложность ландшафта округа Керн отражает то, что необходимо знать лицам, принимающим решения, о реальных условиях для сельскохозяйственных рабочих Центральной долины.

Гости специального брифинга EMS – Эдвард Флорес, доцент социологии и содиректор Центра труда и общества Калифорнийского университета в Мерседе (Edward Flores, Assistant Professor of sociology and co-director of UC Merced Center on Labor and Community), Хуана Монтойя, Лидерес Организатор Lideres Campesinas Communnity: влияние пандемии и доступ к вакцинам для женщин-фермеров (Juana Montoya, Lideres Campesinas Communnity organizer: pandemic impact and vaccine access for women farmworkers), Маргарита Рамирес, Centro Binacional Mixtec Community Worker: влияние пандемии и доступ к вакцинам для Mixtec и других работников сельского хозяйства из числа коренного населения (Margarita Ramirez, Centro Binacional Mixtec Community Worker: pandemic impact and vaccine access for Михтеc and other indigenous ag workers), Дип Сингх, движение Джакара (Deep Singh, Jakara movement (impact for Punjabi food processors), Сараит Мартинес, исполнительный директор Centro Binacional (Sarait Martinez, Executive Director Centro Binacional) рассказали о ситуации в округе.

Уровень вакцинации среди сельхоз работников остается одним из самых низких в Калифорнии, среди них также активно циркулирует дезинформация о пандемии и вакцинах.

Эдвард Флорес, доцент социологии и содиректор Центра труда и общества Калифорнийского университета в Мерседе, поделился данными исследования, проводимого университетом, согласно которому смертность от COVID-19 среди работников сельского хозяйства остается очень высокой по сравнению с другими отраслями; уровень вакцинации среди фермерских работников также сохраняется на очень низком уровне, особенно среди тех, у кого есть проблемы с жильем, документами, доходами.

Согласно исследованию, в округе Керн смертность, связанная с COVID, выросла на 23.5% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, при этом самый высокий уровень смертности был именно среди работников сельского хозяйства.

Чаще всего работниками сельхозиндустрии и предприятий пищевой промышленности являются иммигранты (67%) с низким доходом, они живут большими семьями в арендуемых домах, зачастую это бедные семьи, у которых нет достаточно еды.

Эдвард Флорес подчеркнул, что отсутствие страховки, непредоставление больничного работникам, отсутствие документов у иммигрантов влияют на уровень вакцинации и смертность от COVID в регионе, поэтому нужно работать над этими проблемами.

Хуана Монтойя рассказала, как живут женщины-работницы сельхозиндустрии. Она сама из этой среды, 17 лет работает на ферме, параллельно она очно училась, воспитывала детей и занималась общественной работой. По словам Хуаны, день работника фермы начинается в 4:30 утра, после утренних рутинных дел все отправляются на поля, чаще всего используя карпул, что стало рискованно во время пандемии, т.к. неизвестно, болен ли кто-либо в машине. У сельхозработников немного ресурсов информации, т.к. Им зачастую просто некогда ее искать, поэтому среди них циркулирует множество различных теорий, которые препятствуют вакцинации.

Хуана рассказала, что Lideres Campesinas Communnity проводила большую работу, рассказывая, что в вакцинах нет чипов, они не влияют на возможность иметь детей и т.п. Благодаря их работе многие работники изменили свое отношение к вакцинам.

Среди других препятствий вакцинации Хуана назвала отсутствие легального миграционного статуса, отсутствие доступа в интернет и даже неумение им пользоваться, языковой барьер.

Маргарита Рамирес рассказала, что как началась пандемия количество рабочих часов было сокращено, а те кто работал должны были работать независимо от того, больны они или здоровы. Их запугивали тем, что не они не получать больше работы. Также, по словам Маргариты, много работников полей не говорят по английски, что мешает им обратиться за помощью. Боязнь вакцин среди этих работников развилась на основе информации, передающейся, как говорится, из уст в уста. Поэтому для сообществ сельхозработников важно, чтобы приходили к ним, рассказывали информацию на понятном им языке и т.п.

Сараит Мартинес поделилась, какую работу проводит Centro Binacional, чтобы убедить работников полей сделать прививку. Как и предыдущие спикеры, она указала языковой барьер как существенную проблему для получения релевантной информации и помощи. По ее словам, информацию необходимо не просто перевести на испанский, но правильно донести до целевой аудитории понятным им языком.

Дип Сингх со своей стороны рассказал, что сообщество пенджаби достаточно давно работает на полях Центральной Долины – около 100 лет, но молодое поколение постепенно уходит в другие сферы – транспорт, поггистику, ресторанный бизнес и т.п., по этому на полях работают люди старшего поколения. По словам Типа Сингха, пенджабцам также свойственны проблемы с документами, с языком и т.п.

Все спикеры подчеркнули, что необходима постоянная и планомерная работа с сообществами работников сельхозиндустрии, чтобы выросло устойчивое доверие к официальной информации.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com