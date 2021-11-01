Дом в районе Сан-Франциско продан на $1,4 млн больше запрашиваемой цены

Ажиотаж на рынке недвижимости в Калифорнии уже давно никого не удивляет, однако, предлагаемые цены за новое жилье не перестают поражать: дом в Беркли, первоначально оцененный в 2,75 миллиона долларов, был продан за 4,25 миллиона долларов, т.е. на 1,4 миллиона долларов больше от указаной в листинге цены.

Цена объясняется тем, что рынок постепенно отходит от COVID, а также в Ист-Бэй спрос на дома больше, чем предложений.

Как сообщают местные СМИ, построенный в 1911 году дом был куплен в 2016 году за 1,58 миллиона долларов. Когда владельцы разместили объявление о продаже, оно провисело всего 10 дней, в течение которых между потенциальными покупателями разгорелась борьба.

По данным компании по отслеживанию данных о недвижимости CoreLogic, средняя цена на дом в районе залива выросла на 12,8% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал “Славянский Сакраменто” в августе этого года, один из сгоревших домов в регионе залива Сан-Франциско был продан за 1 млн долларов.