Сгоревший дом в районе Залива Сан-Франциско продан за $850 000

Ни для кого не секрет, что рынок недвижимости в Калифорнии особенно в Районе Залива, перегрет, перегрет настолько, что продаются даже сгоревшие дома. На днях появилось “заманчивое” предложение – купить дом в городке Уолнат Крике, пострадавший от пожара. Дом был выставлен на продажу в начале недели и был продан за 850 000 долларов.

Всего за несколько дней сгоревший дом получил как минимум восемь предложений, одно из которых было намного выше запрашиваемой цены, сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто”.

На сайте Zillow говорится, что дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами сильно пострадал от пожара на обоих этажах, и представлял абсолютную “возможность отремонтировать, перестроить и восстановить”.

Стоит отметить, что средняя цена семейного дома в Заливе Сан-Франциско варьируется в пределах 1,5 млн.