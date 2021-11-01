Сакраменто возглавляет рынок наименее доступных новостроек в США

Риэлторы говорят, что регион Сакраменто переживает серьезный жилищный кризис – домов не хватает для всех желающих, и регион занимает лидирующее место в списке наименее доступных рынков нового жилья в стране.

Компания Knock опубликовала отчет, для которого проанализировала данные о доходах домохозяйств и сравнила их со средним размером ипотеки на строительство новых домов в 50 крупнейших мегаполисах страны. Согласно отчету, 80% домохозяйств в Сакраменто не покупают новые дома.

Согласно отчету, средняя цена нового дома в регионе Сакраменто составляет $650 000 долларов, поэтому, чтобы его приобрести, необходим доход около $128 000 в год, чтобы позволить средний первоначальный взнос в размере $39 000. При этом доход одного домохозяйства в регионе составляет в среднем $76 706.

Отчет опубликован в связи с обострением жилищного кризиса в Сакраменто из-за того, что во время пандемии более обеспеченные работники Бэй-Эрии переезжают в столичный регион в поисках более дешевого жилья.

Кроме роста стоимости новых домов выросла и цена на аренду жилья, которая составляет в среднем $1760 в месяц.