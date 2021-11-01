Байден: здравоохранение становится доступнее для миллионов американцев

Президент вновь подчеркнул, что здравоохранение должно быть правом, а не привилегией, передает Русская служба «Голоса Америки». Президент Джо Байден выступил с заявлением по случаю начала периода оформления медицинского страхования на федеральном портале HealthCare.gov.

«Здравоохранение должно быть правом, а не привилегией для всех американцев, – подчеркнул президент. – Сегодня, с началом периода открытой регистрации, мы можем продолжить выполнение этого фундаментального обещания».

«Начиная с сегодняшнего дня и до 15 января 2022 года американцы по всей стране могут обрести душевное спокойствие, оформив качественное и доступное медицинское страхование. Зарегистрироваться легко – просто зайдите на сайт HealthCare.gov и выберите план, который лучше всего подходит для вас и вашей семьи», – говорится в заявлении главы Белого дома.

«В этом году благодаря «Американскому плану спасения» страховое покрытие стало более доступным, чем когда-либо, – напомнил Байден. – Для американцев, приобретающих страховое покрытие в соответствии с Законом о доступном здравоохранении, страховые взносы снизились до исторического минимума – в среднем на 67 долларов в месяц, что позволяет семьям экономить более 800 долларов в год. Четыре из пяти человек могут найти качественную страховку менее чем за 10 долларов в месяц. Если у вас нет страховки от работодателя, вам предлагается ряд качественных и доступных вариантов страхового покрытия».

«Я баллотировался в президенты, обещая защитить и укрепить исторический фундамент Закона о доступном здравоохранении, и моя администрация неустанно работала над выполнением этого обязательства. За шесть месяцев, в течение которых мы открыли сайт Healthcare.gov для специальной регистрации в начале этого года, доступ к медицинскому страхованию получили еще почти три миллиона американцев. Чтобы сохранить эту динамику и охватить как можно больше американцев, Министерство здравоохранения и социального обеспечения в четыре раза увеличило количество сотрудников, которые помогают семьям сориентироваться в вариантах страхового покрытия и предоставляют консультации еще на нескольких языках. Мы не остановимся, пока в стране есть люди, которые не могут спокойно спать по ночам из-за беспокойства о том, что будет, если они или их близкие заболеют», – заявил глава Белого дома.

«Благодаря концепции Build Back Better («Отстроим лучшее прежнего»), которую я анонсировал на прошлой неделе, теперь мы готовы реализовать самое большое расширение доступного здравоохранения с момента принятия Закона о доступном здравоохранении более десяти лет назад, – отметил Байден. – Эти революционные инвестиции помогут сократить страховые взносы для более чем девяти миллионов американцев, обеспечат медицинское страхование для четырех миллионов незастрахованных людей в штатах, которые не расширили программу Medicaid, и расширит программу Medicare, чтобы помочь пожилым американцам получить доступ к недорогим слуховым аппаратам».

«Я настоятельно призываю всех сегодня же посетить сайт HealthCare.gov, чтобы продлить страховое покрытие или выбрать новый страховой план. И я настоятельно призываю Конгресс немедленно отправить мне на подпись концепцию Build Back Better, чтобы мы могли обеспечить душевное спокойствие и более безопасное будущее миллионам американских семей», – подчеркнул президент.