Байден: США двигаются в «верном направлении» в борьбе с пандемией

Президент США Джо Байден заявил, что страна движется в «верном направлении» в борьбе с пандемией коронавируса, и высказался в защиту требований о вакцинации, которые вводятся по всей стране в государственных учреждениях и крупных корпорациях.

Выступая в Белом доме, Байден отметил, что в стране осталось около 66 миллионов непривитых людей, тогда как в июле их было около 100 миллионов.

«Мы движемся в верном направлении, – сказал Байден, – но нельзя сдаваться сейчас. Пожалуйста, сделайте прививку. Именно так мы сможем оставить эту пандемию позади».

По всей стране снижается статистика заболеваемости, госпитализации и смертности.

На прошлой неделе каждый день регистрировали в среднем по 86 000 случаев заболевания, что на 15 000 меньше, чем неделей ранее.

Университет Джонса Хопкинса заявил, что суточная смертность сейчас 200 человек меньше, чем во время последнего всплеска COVID-19, но от вируса по-прежнему умирают по 1500 человек в день.

Многие республиканцы, в том числе двое потенциальных противников Байдена на президентских выборах 2024 года, губернатор Техаса Грег Эбботт и губернатор Флориды Рон Десантис, подвергли критике позицию президента в вопросе об обязательной вакцинации, назвав это посягательством на свободу людей принимать собственные решения в области здравоохранения.

Однако Байден сказал: «Становится все больше данных, которые показывают, что требования о вакцинации работают».

«Правила вакцинации не должны стать еще одним вопросом, разъединяющим нас», – подчеркнул он.

Президент распорядился, чтобы все американские предприятия, где работает 100 и более человек, обязали сотрудников сделать прививку или регулярно сдавать анализы на COVID-19.

Кроме того, Байден обязал вакцинироваться военнослужащих, а также 2,5 миллиона сотрудников федеральных госучреждений.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, из 332 миллиона человек, проживающих в США, полностью вакцинированы около 188 миллионов, а почти 9 миллионов человек уже прошли ревакцинацию.

За последние 19 месяцев вирус унес жизни более 716 000 человек в США, а каждый день регистрируется около 90 000 новых случаев, хотя и смертность, и заболеваемость снижаются уже в течение месяца.

Кен Бредемайер, VOA