Опросы и анализ после выборов показывают, что большинство этнических избирателей Калифорнии в подавляющем большинстве проголосовали против отзыва губернатора и даже в некоторых случаях помогли склонить крупные округа и пригороды на сторону губернатора. При этом многие цветные избиратели не участвовали.

В Калифорнии латиноамериканцы являются самой большой по численности этнической группой избирателей. На еженедельном брифинге EMS эксперты и активисты – Рэйф Соненшейн, исполнительный директор Института по связям с общественностью Пэта Брауна в Калифорнийском штате Лос-Анджелес (Raphe Sonenshein, Executive Director of the Pat Brown Institute of Public Affairs at Cal State LA); Соня Диас, директор-основатель, UCLA Latino Policy and Politics Initiative (LPPI) (Sonja Diaz, Founding Director, UCLA Latino Policy and Politics Initiative (LPPI); Джонатан Пeйк, исполнительный директор Civic Engagement Table округа Ориндж (OCCET Action) (Jonathan Paik, Executive Director of Orange County Civic Engagement Table (OCCET Action); Джаннет Робинсон-Флинт, Черные женщины за благополучие (Jannette Robinson-Flint, Black Women for Wellness); Майкл Гомес Дейли, Inland Empire United/Inland Empowerment (Michael Gomez Daly, Inland Empire United/ Inland Empowerment) – обсудили, что говорит анализ о голосовании латиноамериканцев; о каких проблемах на местах говорили латиноамериканцы, афроамериканцы и азиаты на местах.

Говоря о латиноамериканцах, Рэйф Соненшейн отметил, что СМИ очень по-разному освещали то, как собираются голосовать латиноамериканцы: начиная от нежелания голосовать, до абсолютного желания прийти на выборы. И это, с его точки зрения, дает неверную картину о мнении этнического сообщества касательно выборов по отзыву губернатора.

Он призвал не акцентировать внимание на небольшом количестве общенациональных опросов, которые создают негативные последствия для интерпретаций поведения сообществ. Поэтому Рэйф призвал не кидаться делать скорые выводы в принципе, пока первые голоса избирателей не обработаны. Также, по его мнению, эти выборы были хорошим поводом для демократов задуматься, что нужно исправить и ли изменить до предстоящих в 2022 году выборов в Конгресс.

Соня Диас представила обзор выбора представителей латиноамериканской общины, самого крупного этнического сообщества в штате, по всем районам Калифорнии: Южная Калифорния, Центральная Калифорния, Северная Калифорния и Район Залива Сна-Франциско. Она обратила внимание, что абсолютное большинство избирателей-латиноамериканцев голосовали традиционным путем, т.е. шли на избирательные участки в день выборов.

Несмотря на многочисленную информацию в прессе, как оказалось, недостоверную, что латиноамериканцы Южной Калифорнии будут голосовать за отзыв, в среднем около 80% проголосовали против. Примерно такой же порядок цифр по Центральной и Северной Калифорнии.

Джонатан Пeйк поделился подробностями того, что происходило в округе Ориндж: в начале августа, с точки зрения предстоящего голосования, местные этнические жители не знали об отзыве, и, соответсвенно, не думали, как будут голосовать, а некоторые вообще не собирались принимать участие в выборах. Поэтому сотрудникам его организации приходилось буквально ходить по домам и объяснять, почему нужно голосовать и почему это важно.

Джаннет Робинсон-Флинт тоже выразила мнение, что большое количество чернокожих американцев в Лос-Анджелесе не следили за политической обстановкой и не были в курсе выборов, поэтому сотрудники ее организации ходил по бизнесам и рассказывали общ отзыве. По ее словам, это хорошо работало, т.к. Приходящие люди выглядел также, как и владельцы или работники бизнесов, поэтому воспринимались как свои. Кроме этого, они размещали печатные материалы о выборах на стенах, заборах внутри своего сообщества.

По словам Джаннет Робинсон-Флинт, большое количество чернокожих американцев в Лос-Анджелесе изначально хотели голосовать за Ларри Элдера только потому, что он черный. Поэтому, когда представители Черные женщины за благополучие ходили по бизнесам и проводили беседы о предстоящих выборах, им приходилось разъяснять, что нужно быть думающим избирателем, отследить историю взаимодействия с местным сообществом, была ли предоставлена помощь для решения проблем, и т.п.

Майкл Гомес Дейли рассказал, что по опросам его организации, сначала местные жители хотели голосовать за отзыв нынешнего губернатора, но в ходе работы Inland Empire United их мнение изменилось. В основном это было связано с пандемией. Любопытно, что с одной стороны люди говорили, что Ньюсом перегнул с мерами предосторожности в связи с COVID-19, а с другой стороны им нужна была защита.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com