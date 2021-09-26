Губернатор Ньюсом подписал пакет законов, которые поддерживают иммигрантов Калифорнии и убирают устаревшее слово «чужой» (“Alien”) из кодексов штата.

Законопроект AB 1096 заменяет слово «чужой» (“Alien”) на «негражданин» или «иммигрант», которые, как считается, точнее отражают сегодняшнюю юридическую терминологию. Как говорится на сайте губернатора, слово “чужой” (“Alien”) употребляется с 1798 года, а в 90-х годах используется для выражения ненависти.

“Как самый разнообразный штат страны, мы сильнее и активнее благодаря нашим иммигрантским общинам,” – сказал губернатор Ньюсом. “Этот важный закон убирает слово “чужой” (Alien), которое является не только оскорбительным для человека, но и слишком долго подпитывало разногласие и пагубный нарратив. Изменяя этот термин, мы гарантируем, что законы Калифорнии отражают ценности нашего штата.”

Помимо подписания AB 1096, губернатор Гэвин Ньюсом подписал ряд законов о защите здоровья и безопасности иммигрантов, в том числе законы, разъясняющее стандарты безопасности в местах содержания под стражей, обеспечивающие права и защиту несовершеннолетним без сопровождения взрослых, у которых нет документов, и укрепляющие защиту иммигрантов от преступлений на почве ненависти.

Подробнее с новыми законами можно ознакомиться на сайте офиса губернатора.