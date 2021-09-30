Палата представителей приняла закон o регистрации женщин для прохождения военного призыва

В четверг, 23 сентября, Палата представителей приняла закон об обороне на сумму 768 миллиардов долларов, the National Defense Authorization Act (NDAA), в который входит требование для женщин регистрироваться для прохождения военного призыва в случае его восстановления, т.е. Их могут призвать служить.

Днем ранее республиканцы провели пресс-конференцию, на которой осудили идею обязательной регистрации для женщин в Selective Service System, на то время еще законопроект получил бурную критику от правого крыла, которое считают, что молодых девочек будут забирать на службу в армию. При этом администрация Байдена уверяет, что не будет вербовать девушек.

Одна из выступающих, республиканка из Иллинойса Мэри Миллер, заявила: “Это разрешение обороны впервые в нашей истории потребовало бы от девочек-подростков регистрации для прохождения призыва. Никто об этом не знает, потому что демократы убедили СМИ, что гендера больше не существует, так что в этом нет ничего страшного. Но я хочу убедиться, что американский народ знает, что демократы и, к сожалению, некоторые республиканцы хотят призвать ваших дочерей в армию…”