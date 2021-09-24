Американцам могут запретить покупать облигации российского госдолга

Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующую поправку к Закону о бюджете на национальную оборону на 2022 год. Таким образом, в случае принятия документа, Конгресс планирует наказать Россию за вмешательство в американские выборы, увеличив для этой страны стоимость правительственных займов. Эта не единственная поправка к Закону о бюджете на национальную оборону, предполагавшая санкции. Ранее процедурный комитет Палаты представителей одобрил предложение конгрессмена-демократа Тома Малиновского, по сути, основанное на так называемом списке Навального, в который вошли 35 человек.

Кто эти люди и что им могут запретить?

Конгрессмен-демократ Том Малиновский внес предложение о внесении поправки в Закон о бюджете на национальную оборону на 2022 год. Поправка предполагает ввести персональные санкции в отношении 35 россиян. Среди них руководители крупных компаний и госчиновники – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Андрей Костин, Александр Бортников, а также менеджеры государственных СМИ – Маргарита Симоньян, Константин Эрнст – и телевизионный ведущий Владимир Соловьев.

Поправку одобрил процедурный комитет Палаты представителей в рамках «глобального закона Магнитского», однако в тексте законопроекта о бюджете на нацоборону она не появилась.

По словам посла США в Польше в 1997-2000 и заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии в 2005-2009 годах Дэниэла Фрида, выводы делать рано: «в Конгрессе возможно все».

Он также отметил: «Очень важно понимать, чего именно намерен добиться конгрессмен Малиновский. Подозреваю, цель этой поправки одновременно и символизм, и определение политического вектора. Если внимательнее присмотреться, многие из указанных в списке людей уже подпадали под американские санкции из-за действий в отношении Украины. Например, Геннадий Тимченко. И Том Малиновский отлично об этом знает. Предлагая подобную поправку, он, по сути, декларирует, что именно должно сделать американское правительство, указывая на конкретное направление – в частности, персональные санкции. Он, скорее всего, хочет, чтобы американское правительство серьезнее отнеслось к “списку Навального”. Наиболее вероятно, цель Малиновского, даже если эта предложенная поправка не войдет в текст закона о бюджете на оборону, предложить ее снова. Малиновский также выстраивает в Конгрессе круг поддержки для подобного подхода в отношении Кремля. Таким образом, когда Путин совершит какой-то очередной акт агрессии, все больше членов Конгресса будут подталкивать Белый дом к введению предложенных им санкций».

А что с российскими ценными бумагами?

У другой законодательной инициативы, внесенной демократом Брэдом Шерманом, более удачная судьба – Палата представителей внесла ее в текст Закона о бюджете на национальную оборону на следующий год.

Инициатива Шермана, в частности, предполагает запрет для американских граждан на сделки с новыми российскими гособлигациями на вторичном рынке ценных бумаг. Стоит отметить, что ранее действовал запрет на приобретение гособлигаций только на первичном рынке и многие иностранные игроки его довольно удачно обходили. Зачастую ценные бумаги для них покупали российские банки, а затем перепродавали их всем желающим. Новая поправка запретит проведение подобных транзакций американским компаниям, желающим приобрести облигации, выпущенные российскими Минфином, Фондом национального благосостояния и Центробанком.

Брэд Шерман, конгрессмен-демократ, в своем заявлении отметил: «Согласно анализу российской компании ACRA, специализирующейся на вопросах кредитного рейтинга, санкции в отношении российского госдолга могут увеличить стоимость займов для российского правительства с 0,5% до 0,8%. Это серьезные экономические потери для российского правительства. Мгновенный запрет для граждан США на торговые операции с новыми российскими гособлигациями отправит мощный сигнал как рынкам, так и президенту Путину относительно того, что санкции США в отношении России еще не достигли своего апогея, и что США готовы противодействовать усилиям Путина по подрыву нашей демократии и разделению нашей страны».

Дэниэл Фрид, который сам руководил санкционной политикой Белого дома с 2013 по 2017 годы, комментируя эту инициативу в интервью «Голосу Америки» сообщил: «Решение ввести санкции в отношении сделок на вторичном рынке ценных бумаг в отношении облигаций российского госдолга – очень важный шаг. Это означает, что американцы не смогут покупать их у других иностранных компаний, акции потеряют свою привлекательность и ликвидность, после чего их владельцы не смогут их продавать».

Возможно ли когда-нибудь снять санкции?

Санкции – инструмент дипломатического давления – предполагают разный характер и механизмы в теории и на практике.

Так, экономические санкции, подлежат пересмотру, если страна, в отношении которой они были введены, пересматривает свою политику, например, в отношении прав человека или агрессии другого государства.

В то время, как персональные санкции, введенные в отношении отдельных лиц, равно как и запрет на въезд в США, снять намного сложнее.

Например, Минфин США в 2019-м году снял санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски, заявившего о том, что он больше не имеет к ним отношения. Но вот суд в отношении персональных санкций Дерипаска проиграл – в 2021 году судья окружного суда округа Колумбия Амит Мехта в своем решении заявил: «решение американского правительства о санкциях в отношении миллиардера было абсолютно обоснованным».

Когда законопроект о военном бюджете поставят на голосование?

Традиционно, оборонный бюджет принимается до 31 октября, в этом процессе принимают участие обе палаты Конгресса. Для принятия этого законопроекта в Сенате потребуется простое большинство, так как он входит в одну из трех категорий законопроектов, не требующих 60 голосов сенаторов.

Подпишет ли этот законопроект президент?

По мнению Дэниэла Фрида, «нынешняя администрация предпочитает избегать персональных санкций. Одновременно с этим Белый дом ввел ряд санкций, связанных с правами человека, и некоторые экономические санкции. Подписав исполнительный указ от 15 апреля, эта администрация также получила полномочия усиливать санкции в отношении России. Пока открытым остается вопрос – какие именно варианты санкций там действительно готовы рассматривать?»

Фрид отметил: ранее президент Байден заявлял, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но «неясно, хочет ли того же президент Путин».

Наталка Писня, VOA