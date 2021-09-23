Bloomberg: Covid-19 ускорил рекордную производительность в Калифорнии

Bloomberg опубликовал статью, в которой говорится, что согласно последним данным у Калифорнии нет аналогов среди развитых других штатов по увеличению ВВП, созданию рабочих мест, увеличению доходов домашних хозяйств, росту производства, инвестициям в инновации, производству чистой энергии и беспрецедентному богатству за счет своих акций и облигаций.

А ведь сколько было мнений в начале пандемии, что экономика Калифорнии обречена, что у штата растет дефицит бюджета, а люди толпами бегут из-за высоких налогов и множества правил, усложняющих ведение бизнеса.

Но факты говорят обратное. Согласно Bloomberg, квартальная выручка на одного сотрудника публично торгуемых компаний штата в мае достигла рекордного уровня в 1,5 миллиона долларов. ВВП штата увеличился на 21% за последние пять лет, обогнав Нью-Йорк (14%) и Техас (12%). В пятерке крупнейших экономик Калифорния опережает США, Японию и Германию с темпами роста, превышающими только Китай.

Как пишет Bloombberg, несмотря на то, что Техас называют «лучшим для бизнеса», он не может сравниться с инновациями Калифорнии, чье процветание коренится в ее привлекательности во всем мире для развития технологий и здравоохранения. Из 6924 корпоративных офисов в штате 18% являются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими центрами, и это соотношение легко превосходит США в целом (11%), Китай (15%), Великобританию (14%) и Японию (10%). Доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских предприятий в Техасе составляет менее половины от калифорнийских (8,2%).

Ложку дегтя в эту бочку меда добавляют перебои с водой и лесные пожары. Но даже несмотря на это Калифорния доминирует с ВВП, эквивалентным 40,2 миллиарда долларов, полученным от сельского хозяйства, лесов и охоты в 2020 году. Как пишет Bloomberg, это больше, чем объем производства в Айове, Вашингтоне, Иллинойсе, Техасе и Небраске вместе взятых.