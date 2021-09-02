В Техасе вступил в силу закон о запрете абортов после 6 недель беременности

Закон запрещает врачам и медучреждениям прерывать беременность, если у эмбриона обнаруживается сердцебиение.

Цикличность истории невозможно не заметить на примере штата Техас, где в 1970-х произошло событие, которое впоследствии предоставило конституционное право женщинам делать аборты.

Именно в Техасе адвокаты Нормы Маккорви, которая фигурировала в деле под псевдонимом Джейн Роу, подали иск в Окружной федеральный суд на штат, где их клиент не могла прервать нежеланную беременность. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Дело «Роу против Уэйда» дошло до Верховного суда, который в 1973 году вынес историческое решение в пользу истца на основании Четырнадцатой поправки Конституции, гарантирующей право на неприкосновенность личной жизни, тем самым создав прецедент для всех будущих поколений.

Закон, вступивший в силу в Техасе 1 сентября, запрещает врачам и медучреждениям прерывать беременность, если у эмбриона обнаруживается сердцебиение.

Марк Харрингтон, президент организации Created Equal:

«Аборты оскорбляют мои чувства. Эти нерожденные дети не могут говорить и выбирать, у них нет права выбора. Кто-то должен встать на их защиту! Они – такие же люди, как и я или любой другой рожденный человек, и должны получить ту же защиту, которая есть у всех нас».

Джош Блэкман, профессор конституционного права:

«В 1973 году Верховный суд постановил в знаменитом деле «Роу против Уэйда», что штат имеет ограниченные полномочия по запрету абортов в течение первого и даже второго триместров. В 1991 году в деле «Фонд планирования семьи против Кейси» Верховный суд отказался от определения «триместр» и заменил его понятием «жизнеспособность плода», после достижения которого эмбрионом штат может ограничить право на аборт. Но что значит быть жизнеспособным? Эта определение размывается, так как технологии развиваются. Таковы были законы почти 30 лет»

При этом на 6-й неделе женщина не всегда знает о своей беременности. Противники самого жесткого в стране запрета абортов в конце августа подали экстренный запрос в Верховный суд, стремясь предотвратить его вступление в силу в Техасе. Однако Верховный суд отклонил просьбу, хотя председатель суда Джон Робертс присоединился к трем либеральным судьям, которые выразили несогласие.

Сэмюэл Мойн, профессор Йельского университета:

«Те, кто защищает права женщин, все еще могут подать в суд и попытаться убедить Верховный суд отменить закон Техаса. Но до этого закон будет применяться. По сути, Техас полностью запретил аборты, и это очень проблематично, потому что раньше существовало конституционное право женщин на аборт, которое должно было применяться во всех 50 штатах».

Генри Грили, профессор Стэнфордского университета:

«Всякий раз после «Роу против Уэйда», когда в том или ином штате начинали говорить о полном или частичном запрете абортов, законодатели могли занимать крайне консервативные позиции, потому что не ожидали, что такой закон действительно вступит в силу. Они понимали, что суд заблокирует его на основе существующего закона, но при этом они могли сказать своим избирателям: смотрите, мы сделали все возможное, чтобы запретить аборты, но нас остановил ужасный Верховный суд. Но теперь такой закон вступил в силу, по крайней мере пока».

Эксперты указывают, что формулировка закона, действующего теперь в штате Техас, крайне размыта: процедура прерывания беременности как таковая не считается уголовным преступлением, но любой может подать в суд на медицинское учреждение или на врача за проведение аборта после 6 недель. Штраф – от 10 тысяч долларов.

В Белом доме выступили с осуждением нового техасского закона и пообещали бороться за защиту конституционного права на аборт. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, закон существенно ограничивает доступ женщин к необходимой им медицинской помощи, особенно среди представителей расовых меньшинств и малообеспеченных граждан.

Лилия Анисимова, VOA