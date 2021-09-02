Во время пандемии в США стали чаще угонять машины

Эксперты утверждают, что не наблюдали такого роста краж последние 30 лет, сообщает Украинская служба «Голоса Америки».

Число краж транспортных средств в США в 2020 году существенно выросло, говорится в новом отчете.

В документе приводится несколько возможных причин такого роста, включая пандемию, из-за которой американцы оставляли свои автомобили без присмотра на более длительное время.

По данным Национального бюро страховых преступлений, которое представляет интересы страховых компаний, в 2020 году воры угнали 880,6 тысячи транспортных средств, что на 10,9 процента больше, чем в 2019 году.

«Мы не видели такого резкого роста последние 30 лет», – заявил руководитель бюро Дэвид Глоу.

В первые месяцы пандемии пробег автотранспорта резко снизился, поскольку американцы оставались дома в условиях локдаунов. Это стало одним из основных факторов, способствовавших увеличению числа краж.

По количеству краж лидирует Калифорния – 187,1 тысячи случаев. На втором месте, значительно отставая от нее, идет Техас – 93,5 тысячи. На третьем месте Флорида – 44,9 тысячи. На долю этих трех штатов приходится 37 процентов всех краж в стране.