Семен Шарецкий о постыдных тайнах двора Лукашенко и самоопределении беларусов

Семен Георгиевич Шарецкий. Кандидат экономических наук, доктор экономических наук, последний Председатель Верховного Совета Республики Беларусь. Председатель созданной им же Аграрной партии Беларуси.

Семен Шарецкий является очевидцем событий, происходивших в Беларуси в начале 90-х, когда А. Лукашенко пришел к власти. Семен Георгиевич также является одним из участников вотума недоверия нынешнему президенту РБ. Каким образом такому человеку, как Александр Лукашенко удалось придти к власти в Беларуси? Есть ли шанс для Беларуси в смысле освобождения от нынешнего режима? Почему история Беларуси в советское время искажалась, язык уничтожен, русифицирован. Зачем нужно было уничижать настоящую историю беларуского народа? Какого мнения Шарецкий придерживается о современной белорусской оппозиции? Почему Западные финансовые и торговые институты продолжают спонсировать режим Лукашенко?

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