Байден осудил закон о запрете абортов, вступивший в силу в Техасе

Президент пообещал, что его администрация будет бороться за защиту конституционного права на аборт, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден осудил закон о запрете абортов в большинстве случаев, вступивший в силу в среду в штате Техас, и пообещал, что его администрация будет бороться за защиту конституционного права на аборт, изложенного в историческом решении Верховного суда по делу Роу против Уэйда.

«Принятый в штате Техас радикальный закон грубо нарушает конституционное право, закрепленное в постановлении по делу Роу против Уэйда, которое уже почти полвека признается в качестве прецедента, – заявил президент. – Техасский закон значительно ограничит доступ женщин к необходимой им медицинской помощи, особенно для цветных сообществ и малообеспеченных слоев населения. Возмутительно, что закон позволяет частным лицам подавать иски против любого, кто, по их мнению, помог другому человеку сделать аборт, в том числе против родственников, медицинских работников, сотрудников регистратуры или людей, никак не связанных с этим человеком».

«Моя администрация глубоко привержена конституционному праву, закрепленному постановлением по делу Роу против Уэйда почти пять десятилетий назад, и будет отстаивать и защищать это право», – заверил Байден.