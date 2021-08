О необходимости справедливого перераспределения избирательных округов

Растущее расовое и этническое разнообразие населения США подчеркивает необходимость справедливого перераспределения избирательных округов.

Данные переписи населения 2020 года подтверждают растущее расовое и этническое разнообразие в США, что, в свою очередь, подчеркивает важность расового и этнического равенства в процессе перераспределения избирательных округов, который проводится раз в десять лет.

Спикеры еженедельного брифинга EMS – директор по расовым и этническим исследованиям в Pew Research Center Марк Хьюго Лопес (Mark Hugo Lopez, Director of race and ethnicity research at Pew Research Center); советник по перераспределению округов в Программе Демократии Центра Бреннана, профессор юридической школы Нью-Йоркского университета Юрий Руденский (Yurij Rudensky, redistricting counsel in the Brennan Center Democracy Program, professor at NYU School of law) и временный исполнительный вице-президент по связям с правительством Образовательного фонда Leadership Conference Fund Джесселин МакКерди (Jesselyn McCurdy, Interim Executive Vice President for Government Affairs of the Leadership Conference Education Fund) – обсудили последние данные переписи населения 2020 года, угрозы справедливому процессу перераспределения избирательных округов в некоторых штатах и усилия по привлечению Конгресса к защите избирательных прав.

Марк Лопес сделал обзор результатов переписи населения 2020 года. Итак, количество населения Америки достигло 331,4 миллиона человек, латиноамериканское население выросло до 62,1 миллиона человек или 23% от общей численности населения; количество чернокожих американце составляет 40 миллионов человек или 12% от общей численности населения; азиатское населения выросло до 20 миллионов человек или 6% от общей численности населения; количество коренных американце выросло до 2,3 миллиона человек или 0,7% от общей численности населения.

Марк Лопес отметил, что количество белого населения (non hispanic) сократилось до 58% (vs. 64% по результатам переписи 2010 года), что является самым низким показателем за все время, тем не менее, эта группа населения все еще остается самой многочисленой в стране. Примечательно, что в Вашингтоне, Округ Колумбия, Айдахо, Юте белое население значительно выросло с 2010 по сравнению с другими штатами.

Перепись населения, по словам Марка Лопеса показала, что, в целом, население в 32 штатах выросло, увеличилось количество людей, живущих в городах; самое большое количество чернокожих американце живет в Техасе.

Юрий Руденский рассказал о перераспределении избирательных округов, которе происходит каждые 10 лет. Почему это важно – чтобы было адекватное количество представителей от избирательных округов в Конгрессе, отвечающее демографической ситуации. Он отметил, что, к сожалению, процесс перераспределения округов относится к политическим и партийным вопросам. Очень часто можно наблюдать такое явление, как джерримандеринг, которое направлено на установление несправедливого политического преимущества для определенной партии или группы путем манипулирования границами избирательных округов.

Юрий назвал 3 фактора, которые увеличивают риск джерримандеринга:

1) одна партия контролирует процесс и правительство;

2) штат, который разделен политически;

3) изменение демографии штата. Штаты в зоне риска джерримандеринга: Джорджия, Флорида, Северная Каролина и Техас.

Юрий назвал 3 выхода, чтобы избежать джерримандеринг:

1) передать распределение округов независимой комиссии, которая имеет представителей из партий, а также независимых политиков;

2) принудительные правила, которые дадут гарантию процессу перераспределения округов;

3) солнечный свет, здесь он имел ввиду выводить на чистую воду случаи нарушения прав избирателей, случаи джерримэндеринга.

Юрий Руденский назвал угрозу для перераспределения округов – некоторые политики настаивают на исключении детей и неграждан для этого процесса, что он считает очень опасной идеей, т.к большие категории населения могут оказаться без представителей в Конгрессе.

Джесселин МакКерди поделилась апдейтом ситуации в Конгресс касательно прав избирателей и их гарантии, котороые она считает неотъемлемой частью демократии. В палате представителей находится Закон Джона Льюиса об избирательных правах, предоставлены свидетельства нарушения прав избирателей. Очередное слушание по закону должно пройти во вторник.

Другой важный законопроект – Закон для народа (The For the People Act), направленный на расширение прав голоса, изменение законов о финансировании избирательных кампаний с целью уменьшения влияния денег в политике, запрета пристрастного мошенничества и создания новых этических правил для федеральных должностных лиц, находится в Сенате и в сентябре ожидаются последующие действия по нему.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com