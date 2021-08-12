Главе семьи требуется помощь после подтверждения диагноза COVID-19

Родственники просят помочь семье Яковчук, которая переживает непростые времена. Глава семьи, Анатолий Яковчук, тяжело переболел COVID-19. Как сообщается на GoFundMe “Их семья отправилась 19 июля 2021 года навестить родственников в Монтане. По дороге Анатолий заболел обычными простудными симптомами. Все началось с ощущения слабости и легкого кашля”.

27 июля семья решила вернуться домой в Калифорнию, но поездка завершилась в Айдахо-Фолс в Айдахо, и 28 июля рано утром Анатолий был госпитализирован в Региональный медицинский центр Восточного Айдахо. У Анатолия подтвердился COVID, на фоне которого развилось сильное воспаление легких, мужчине потребовалась даже интубация. В настоящее время Анатолий дышит сам, но все еще проходит кислородную терапию.

“В настоящее время его состояние стабильно и улучшается с каждым днем, но пока неизвестно, как скоро он прекратит кислородную терапию и будет выписан, чтобы вернуться домой в Калифорнию. Медицинский персонал поражен тем, как быстро его легкие смогли преодолеть нанесенный ущерб,” – пишут родственники на GoFundMe.

“GoFundMe был организован как попытка собрать финансовую поддержку в это неопределенное время для покрытия арендной платы, счетов и расходов на этапе восстановления Анатолия. Он является единственным кормильцем в семье, и пока неизвестно, как скоро он сможет начать работать… Любое пожертвование станет благословением для этой семьи в это трудное время.”