“Отозвать губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома! Вернем Калифорнии былое величие”, – говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org калифорнийцем Джошуа Линдси. Петиция на данный момент собрала около 200 тыс. подписей.

Как говорится в петиции, “губернатор Гэвин Ньюсом, как и губернатор Джерри Браун, объявил Калифорнию штатом-убежищем, импортируя нелегальных иммигрантов на замену жителям Калифорнии и снабжая их за счет налогоплательщиков товарами и услугами с целью изменить демографию голосующих в пользу демократов и против американцев”.

“Недавно, в 2019 году, всего через несколько месяцев после своего избрания, губернатор Гэвин Ньюсом убрал охрану с южной границы, где президент Трамп пытался остановить караваны нелегальных иммигрантов, угрожающих не только Калифорнии, но и всем Соединенным Штатам. Губернатор по-прежнему позволяет иммигрантам просачиваться в Калифорнию через южную границу”, – говорится в прошении.

По словам автора петиции, политика калифорнийских лидеров “моментально пополнила тюрьмы и лагеря бездомных Калифорнии нелегальными иммигрантами, а также повлияла на работу государственных школ”. Правоохранительным органам штата было запрещено сотрудничать с такими федеральными агентствами как ICE, чья работа заключается в депортации нелегальных иммигрантов, совершивших уголовные преступления, подчеркивается в прошении.

“Калифорнийцы не голосовали ни за города-убежища, ни за вражду Калифорнии с президентом Трампом по поводу въезда нелегальных иммигрантов на замену гражданам Калифорнии”, – говорит Джошуа Линдси.

Стоит отметить, что процедура отзыва губернатора (как и импичмент президента) является чрезвычайно сложным и дорогостоящим процессом. Для ее инициации требуется собрать не менее 1 млн подписей жителей штата. В истории Калифорнии перевыборы губернатора случились лишь однажды – в 2003 г. Отозванным губернатором тогда был Грей Дейвис, которого сменил Арнольд Шварценеггер.