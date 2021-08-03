Домовладельцы подали в суд на правительство США за мораторий на выселения

Национальная квартирная ассоциация заявила, что владельцы жилья несли расходы по его содержанию, не получая аренду от неплательщиков, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Группа, представляющая интересы американских домовладельцев, подала в суд на правительство США, требуя возместить ущерб, который, как утверждает организация, понесли ее члены в результате введения федерального моратория на выселения.

Национальная квартирная ассоциация (НКА) подала иск в Федеральный претензионный суд в Вашингтоне, говорится в заявлении организации.

НКА утверждает, что к концу прошлого года более 10 миллионов арендаторов задолжали платежи на общую сумму 57 миллиардов долларов. Владельцы жилья несут ответственность за 27 миллиардов долларов долга, на который не распространяется федеральная помощь в аренде жилья.

Мораторий, введенный в прошлом году федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, нанес ущерб домовладельцам, предоставляющий критически важное съемное жилье и создал «опасный прецедент для будущих мер реагирования на стихийные бедствия», говорится в жалобе.

Владельцы недвижимости были вынуждены содержать свою собственность, притом что им несправедливо запретили выселять жильцов, не платящих арендную плату, говорится в иске.

Представители министерства юстиции не ответили на письмо с просьбой о комментарии.

Федеральный мораторий на выселения закончился 31 июля.

Ранее сообщалось, что Байден принимает дополнительные меры для защиты американцев от выселения.